Además de lidiar con la muerte de su padre, la joven Naomi Meneses Leo también tuvo que hacerlo con las especulaciones, las fake news y el aprovechamiento político. En redes sociales, desde la noche del martes corrieron distintas versiones y se creó todo un relato que apuntaba a que su padre, Sacarías Meneses Taco, un supuesto militante de Perú Libre, había fallecido producto de los golpes que le habían propinado un grupo de seguidores de Fuerza Popular en una de las escaramuzas al frente del JNE. Al final, todo era mentira, una farsa.

Las primeras versiones sostenían que Meneses había llegado de Ayacucho “junto a su delegación” para defender el voto a favor de Pedro Castillo y que “su cuerpo no pudo soportar más los golpes en su cabeza”. Así lo difundió en su Twitter la excandidata al Congreso por Juntos por el Perú, Gahela Cari, una de las responsables de iniciar con la ola de fake news.

Conforme pasó el tiempo, el rumor comenzó a circular y no solo miembros de Perú Libre sino congresistas electos, periodistas e influencers con miles de seguidores se sumaron, dando por cierta la información sin antes corroborarla.

El candidato Pedro Castillo llegó al velorio para dar el pésame y en un tuit calificó de “héroe de la democracia” a Meneses. Le atribuyó el haber demostrado que los derechos “se defienden hasta con la vida”.

Su candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, fue más allá: “Fue víctima de una brutal agresión. Los presuntos responsables directos serían personas vinculadas a Fuerza Popular”.

La Policía, ante las informaciones, designó a un equipo especial de homicidios para investigar el caso. La Fiscalía abrió una investigación por 40 días e inició las diligencias preliminares.

Cada una de las afirmaciones se fueron desinflando. Al final, se confirmó que Meneses ingresó al Hospital Dos de Mayo el pasado 22 de junio, al registrar hipertensión, quedándose internado y posteriormente fallece el 28 de junio por “cirrosis hepática en grado terminal”.

Así, el comandante general PNP César Cervantes descartó que Meneses haya estado durante la pelea frente al JNE el jueves pasado, y negó que su muerte se haya producido por algún acto violento.

Igualmente, la hija de Sacarías Meneses enmendó la plana y confirmó que su padre no participó en ninguna protesta, pues se encontraba muy enfermo. “Él no fue atacado por nadie, él ya estaba enfermo, ya ni siquiera salía (de mi casa)”, refirió Naomi, quien pidió protección para ella y su madre. En declaraciones a ATV, dijo que los del partido “se han burlado de nosotros” y precisó que no aceptaron la necropsia porque no había nada que investigar.

Las fake news en las redes sociales han sido pan de cada día en unas elecciones polarizadas. Yesenia Alvarez, directora del Instituto Político para la Libertad - Perú, hizo incidencia en la responsabilidad y prudencia que deben tener, sobre todo, los políticos con sus afirmaciones, pues “pueden generar más caos social”.

“La mejora de la calidad política y de la democrática pasa por que ellos tengan también esa prudencia y ese ejercicio sano de comprobar antes de afirmar algo, sobre todo si se trata de atribuir un delito”, destacó.

TENGA EN CUENTA:

-El analista Joaquín Rey remarcó que “la responsabilidad no solo es de quien origina una noticia falsa, sino de quien la comparte”.

-”Cada uno es responsable de parar las ‘fakes’, sencillamente dejando de compartir aquello sobre lo que no tiene certeza”, indicó.

-Rey destacó la importancia de la prensa. “Los tuiteros o influencers nunca van a sustituir a la prensa seria”, dijo.