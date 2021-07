A una semana de la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el período 2021-22, las distintas bancadas van sellando sus alianzas y definiendo la composición de sus fórmulas de candidatos.

Por lo pronto, fuentes legislativas aseguraron a Perú21 que Perú Libre tiene ya comprometido el apoyo de Juntos por el Perú (JP), Somos Perú (SP) y Podemos. En el caso de los primeros, el respaldo se daba por descontado debido a la sociedad post segunda vuelta de Pedro Castillo con Verónika Mendoza.

En cuanto a Podemos, el trato se habría cerrado con el mismo presidente de la agrupación y congresista electo José Luna Gálvez.

TOMA Y DACA

Pero el aval no es gratuito. Por lo pronto, trascendió que como “acto de buena fe”, los cinco legisladores de Podemos ya tienen aseguradas sus oficinas en el mismo Palacio Legislativo, algo que es muy apetecido por los distintos bloques.

Como informamos días atrás, en algunos casos la batuta de las negociaciones ha sido asumida por el propio Pedro Castillo. Eso ocurrió con Somos Perú y también estaría ocurriendo con Acción Popular (AP).

Fue el propio candidato presidencial quien le hizo la oferta a la presidenta de SP, Patricia Li, esta semana, cuando esta fue a visitarlo a su vivienda en Breña. Ella ha asegurado que un representante de su bloque integrará la lista que encabezará el partido del lápiz, y aunque su vocero José Jerí no ha querido confirmarlo, la decisión ya está tomada.

En el caso de AP, el nexo de Castillo es directo con el presidente de ese partido, Mesías Guevara, quien ya ha señalado que “con Fuerza Popular, siempre hemos sido como el agua y el aceite”. Uno de los puntos de fricción de esta alianza, sin embargo, es la pretensión de AP de presidir el Parlamento con Maricarmen Alva. En Perú Libre, indicaron nuestras fuentes, se han cerrado a la posibilidad de ceder en ese tema. “Ellos quieren, sí o sí, presidir la Mesa, pero tendrán que revaluarlo si quieren ir en la lista. Para AP, ese punto no es negociable, por el momento”, indicaron. Otra discordancia es que hay acciopopulistas que no ven con buenos ojos aliarse con quienes se reivindican como “marxistas, leninistas y mariateguistas”. Lo cierto es que si hubiera un voto en bloque de estas cuatro agrupaciones, se alcanzarían los 68 votos. A ellos se sumaría el no agrupado Héctor Valer.

En la otra orilla, en tanto, continúan las conversaciones entre Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. En esta última, las conversaciones no solo están a cargo de los voceros sino también de su excandidato a la vicepresidencia Luis Galarreta. A diferencia de PL, en el fujimorismo habría más disposición a ceder posturas.

“Se prioriza una agenda de defensa de la Constitución y el Estado de derecho antes que de personas”, reiteraron.

