Perú Libre se quiebra en Junín. Semanas después de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo declarara improcedente la lista regional de Perú Libre al departamento de Junín por no cumplir los requisitos de paridad horizontal y de representante indígena y cuota joven, el candidato al sillón regional, Fernando Orihuela Rojas, presentó el jueves una solicitud al Consejo Regional para dejar sin efecto la licencia sin goce de haber que solicitó para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, añadiendo su deseo de volver a asumir sus funciones como gobernador regional.

La decisión tomada por Orihuela no ha sido bien vista por sus compañeros. El viernes, en horas de la mañana, el secretario general del lápiz de ese departamento, Bladimir López Leiva, envió un oficio con membrete de Perú Libre al consejero delegado de Junín, Jorge Buendía Villena, requiriendo que deje sin efecto el documento presentado por Orihuela debido que “se encuentra en trámite la resolución de recurso de apelación presentado ante el JNE”.

Al ser consultado sobre el tema, el abogado y analista político Jean Pierre Baca Balarezo consideró que existe una fractura al interior del partido de Vladimir Cerrón. Dijo que al darle la espalda al candidato Orihuela, para que no regrese al puesto de gobernador, también se le está obligando indirectamente a ser candidato regional pese a que sus intenciones son dejar de lado la contienda.

“Si el partido le da la espalda (a Orihuela), quién va a votar por él si no está representado por sus camaradas, Orihuela sabe que tiene todas las de perder y sabe que va a dejar en diciembre el poder en la región y está buscando una salida o un respiro por los meses que le quedan. Está claro que hay pugnas dentro de Perú Libre y con estos documentos queda más que demostrado”, sostuvo Baca a Perú21.

Orihuela y sus razones

Una de las razones que plantea Orihuela para retornar al cargo de gobernador son “los problemas sociales que vienen dándose por las contingencias de la ejecución de obras públicas y otras de índole administrativo” dentro del GRJ.

Asimismo, en el documento que envió al partido del lápiz, precisó que dichas dificultades “deben ser atendidas de manera inmediata y me veo en la imperiosa necesidad de reasumir mis funciones como gobernador regional”.

“Eso es un argumento falaz o bíblico, que pueda creerse un mesías que pueda salvar a la región, Junín tiene problemas al igual que otros departamentos, pero Orihuela no es indispensable. Yo tengo una lectura de que hay una crisis en Perú Libre porque no es una llamada telefónica ni trascendidos, sino el propio partido está dejando su firma en un documento de 21 folios. El representante del partido manda el documento diciéndole no le hagan caso a este señor, siendo un documento oficial; además, le están dando la espalda los de su mismo partido”, acotó Baca.

Para conocer las posiciones del secretario general de Perú Libre en Junín, nos comunicamos con Bladimir López, pero rechazó nuestras llamadas. Lo mismo hicimos con el todavía candidato Fernando Orihuela, pero no respondió.

Eduardo Bendezú, quien participó de cerca en la campaña de Pedro Castillo, no dudó en enviar un contundente mensaje a propósito de los enfrentamientos documentados entre el candidato del lápiz y el secretario de Perú Libre.

“La política de izquierda es de valientes. Si vas a cambiar el sistema, debes tener en cuenta los riesgos y costos. Lo sé de primera mano. Alguien que no esté dispuesto a estos riesgos no debe estar en la política de izquierda. Es aún peor tomar decisiones personales que afectan a una colectividad, a un partido. Es una traición abandonar a la militancia y salir corriendo sin dar explicaciones. Es una oportunidad de Perú Libre para corregir errores”, aseveró Bendezú.

DATOS:

La disputa al interior de Perú Libre en la región Junín motivó una campaña millonaria con pintas en varios lugares. Hasta el momento no hay respuesta por parte del gobernador regional sobre este tema.

Fuentes de este diario constataron que existen dos grupos formados dentro del Gobierno Regional de Junín. Uno de estos apoyaría a Fernando Orihuela, mientras que el otro a Clever Mercado, actual gobernador de Junín tras la postulación del primero.

Fernando Orihuela es médico al igual que Vladimir Cerrón. En 2019, él sucedió al dueño de Perú Libre en el Gobierno Regional de Junín cuando este fue sentenciado por corrupción.

Según información del Jurado Nacional de Elecciones, Perú Libre presentó candidatos en otras 13 regiones.

En la lista de Orihuela, su candidata a vicegobernadora era Graciela Alzamora Torres, quien figura como proveedora del Estado (a través de contratos con el Gobierno Regional de Junín) por más de S/42 mil, entre 2017 y 2022.

