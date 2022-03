Perú Libre sigue haciendo de las suyas en el Ministerio de Salud (Minsa). El aún titular de esa cartera, Hernán Condori, nombró ayer a cuatro nuevos altos funcionarios, de los cuales dos son militantes del partido de Vladimir Cerrón.

Uno de ellos es Gianpiere Guerra Valenzuela, de 29 años, quien fue designado por Condori como nuevo jefe de equipo en el despacho ministerial.

Guerra es uno de los protagonistas de los audios de Los Dinámicos del Centro, al hablar con la investigada Marina Vásquez López, ex jefa de personal de la Dirección Regional de Transportes de Junín, sobre cómo declarar desiertas las convocatorias a plazas CAS. En el diálogo, se escucha que incluso uno de los postulantes no llegó a presentar su documentación a tiempo y, al no ser considerado, se habría quejado directamente con el mandamás de Junín, Vladimir Cerrón.

“No te preocupes, yo voy a hablar con él (postulante), le voy a hacer entender que se va a declarar desierto eso y que va a haber una nueva convocatoria. Apenas se declare desierto lo lanzas de nuevo”, le indica a Vásquez en el audio.

Y es que, según las pesquisas fiscales, en Junín se direccionaban los contratos laborales para luego cobrar “cupos” a favor de la red mafiosa.

Además, en el caso que se sigue por el delito de lavado de activos, un testigo señaló que Gianpiere Guerra “tendría cierta vinculación con el líder (cabecilla) de la presunta organización criminal, Vladimir Cerrón”.

Pero antes de dar el salto al Ejecutivo, Gianpiere ya había ocupado distintos puestos de confianza en la región Junín. En el Ejecutivo su nuevo cargo tardó en llegar pues su currículum fue hallado en agosto pasado durante los allanamientos de la Fiscalía a los locales partidarios.

Por otro lado, Hernán Condori —también militante de Perú Libre— nombró a Joel Candia Briceño como ejecutivo adjunto II en el Minsa.

Candia postuló sin éxito para alcalde de Mazamari en las elecciones del 2014, cuando Perú Libre todavía era movimiento regional.

El congresista Diego Bazán (Avanza País) dijo que si bien esto ya no podrá ser incluido en la moción de censura presentada contra Condori, “reafirma lo que he venido diciendo hace mucho tiempo: Condori no es más que una cuota política del señor Cerrón dentro del Gabinete. En ese sentido, quien maneja el ministerio aparentemente sería Cerrón”.

Explicó que este lunes se podría dar cuenta de la moción de censura y solo faltaría fijar fecha para su debate y votación.

TENGA EN CUENTA:

Para el congresista Bazán, todo esto ya debería de terminar de convencer a los congresistas que aún dudan sobre la permanencia de Condori en el Minsa.

“Te digo con firmeza, tenemos los votos asegurados (..) y que la suerte del señor Condori ya estaría echada. Tenemos 72 votos”, refirió.

