Mirtha Vásquez Chuquilin, abogada, excongresista de Frente Amplio durante el periodo 2020-2021 y docente universitaria desde el año 2003, fue seleccionada como la nueva premier de turno.

La destacada funcionaria es reconocida en su natal, Cajamarca, por ser defensora de los derechos humanos, además de las personas que han sido afectadas por la minería.

Ella postuló al Congreso con el partido Frente Amplió, logrando un curul con 12,687 votos en su región. Para el 15 de noviembre del 2020 fue elegida como primera Vicepresidenta del Congreso, esto sucedió tras la renuncia Manuel Merino a la Presidencia de la República.

Dos días después de ser nombrada primera vicepresidenta del Congreso, asumió la presidencia del parlamento de manera interina por el periodo 2020-2021.

En un entrevista exclusiva para Perú21 cuando aún era presidenta del Congreso, la actual primera ministra comentó lo que involucraba tener un cargo tan alto como el que ella ostentaba, por otra parte, también narró ciertos episodios de su niñez.

“Ser presidenta del Congreso es un reto interesante que vale la pena vivirlo. A veces, digo ¿Cómo he llegado hasta acá?, porque es un trabajo muy fuerte, pero también lo valoro. Eso no lo vive cualquier persona y es un regalo de la vida de darte esa oportunidad”, manifestó a este diario.

Martha Vásquez proviene de un hogar humilde donde sus padres trabajaban dictando clases en colegios de secundarios, mientras que ella junto a sus cuatro hermanos quedaban a cargo de una persona quien los cuidaba.

“No era el tipo de niña que gritaba, saltaba, siempre estaba al lado de mi papá con temor a que me pase algo (…) Él me intentaba sobre proteger, me engría y yo no quería hacer nada sin que él esté a mi costado”, aseguró.

Su ingreso a la universidad fue repentino, pues, su padre le recomendó postular a la Universidad Nacional de Cajamarca, con la finalidad de que conozca como es un examen de admisión pero en ese intento ella ingresó. Era el año 1991.

Años más tarde, fue profesora de su casa de estudios. Inició en el 2005 como profesora invitada y desde el 2011 hasta antes de ingresar al Congreso fue docente nombrada por la Universidad Nacional de Cajamarca. La materia de su especialidad fue derechos humanos y derecho ambiental.

Al final de dicha entrevista dio un mensaje bastante fuerte para las mujeres: “Cualquier mujer puede lograr muchas cosas. Doy un mensaje a las mujeres de provincia que ven muy lejano crecer o asumir cargos de importancia (…) Mis habilidades son válidas como las de otras mujeres, eso nos ayuda a llegar a donde queremos“.

