La directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) informó que dejará su cargo a pedido del expremier Guido Bellido; en tanto, seguirá desarrollando sus funciones a la espera de su reemplazo.

¿Qué fue lo que hablaron con el expremier el día de ayer?

Tuvimos la reunión ayer (martes) a las 4:00 pm, le manifesté los avances de la reconstrucción, lo que estamos haciendo, pero fue claro en decirme que los puestos como el mío son cargos de confianza, que son de disposición de la autoridad competente y que ponga mi cargo a disposición que es lo que voy a hacer. Hemos recibido cartas de distritos con altos índices de pobreza que hicieron alto en su trabajo al enterarse de mi cambio para decirle al presidente que siga esta gestión.

¿Pese al respaldo a su desempeño indicó que no iba a seguir en el cargo?

Sí, en realidad ellos hacen una evaluación, además reconoció que estamos haciendo un buen trabajo, él (Bellido) me dijo que yo no voy a tener ningún problema en colocarme en otro lado y no es esa mi preocupación, ni lo que me mueve realmente, pero me siento agradecida por el respaldo y los resultados que se han demostrado en soluciones integrales.

¿Quién la reemplazará?

No tengo información de quién me reemplazará.

Sobre los proyectos que se realizan, ¿cuánto se retrasarían?¿quiénes serían los principales afectados? ¿cuánto tiempo de transición se necesita entre una dirección y otra?

Para hacer una transición en este proyecto se demoraría tres meses, lo que me preocupa es el impacto de las obras; lo que creo que va a pasar es que el equipo también evalúa quién va a ser su jefe y si le va a dar el mismo rédito reputacional y cuando eso no ocurre empiezan a migrar. Ese es el gran riesgo. Allí sí no van a haber tres meses de retraso, las obras corren peligro de no ejecutarse.

¿Hasta cuándo seguirá en el cargo?

Yo voy a seguir hasta que pongan a la persona que me va a reemplazar y eso me permitirá hacer un cierre de toda la información que tengo que entregar, no sabemos hasta cuando voy a seguir y espero sea por poco tiempo porque no podemos tener en zozobra a todas las autoridades.

