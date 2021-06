La llegada de Pedro Castillo al Cusco para la cumbre de gobernadores, el último viernes, no cayó bien en la dirigencia regional de Perú Libre. Si bien el candidato presidencial fue recibido en el aeropuerto por sus seguidores, no se vio a los pesos pesados entre la multitud, como Guido Bellido, el legislador cusqueño más votado. Según fuentes partidarias, Castillo no coordinó su arribo a la ciudad imperial. Para los militantes cusqueños, este es otro aviso de lo que sería su eventual distanciamiento del partido de Vladimir Cerrón.

MIRA: Los intereses políticos detrás de los minibloques de Perú Libre

En las últimas semanas, el profesor había optado por el silencio. Otras fuentes de Perú Libre señalaron a este diario que el interminable proceso electoral mantiene “nervioso e intranquilo” al docente de 51 años.

El conteo de votos de la ONPE que lo confirman como ganador sobre Keiko Fujimori le da esperanzas, pero las impugnaciones presentadas por el fujimorismo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que han hecho interminable el proceso preocupan al profesor, de acuerdo a las fuentes.

El viernes, Castillo se animó a decir unas palabras a la prensa en lo que fue un viaje muy breve. “En este caminar ya no hay vencidos ni vencedores, pongamos el hombro para terminar con el problema de la pandemia y de las grandes desigualdades que tiene el país”, declaró muy cauto. El sábado fue un poco más enérgico para intentar dar tranquilidad a los mercados, al pedir al presidente del BCR, Julio Velarde, que continúe en el cargo.

La demora del JNE para la proclamación del nuevo presidente es uno de los motivos por los que aún no quedan claro los nombres para el primer gabinete ministerial; el propio candidato presidencial prefiere saltarse las conversaciones sobre el tema cuando se le consulta. Prefiere esperar a que el órgano electoral oficialice su decisión. Aunque ya hay personajes que se han ido acomodando en el círculo más técnico de Castillo.

El fijo en la Cancillería parece ser Manuel Rodríguez Cuadros, como lo adelantó este diario. En su cuenta de Twitter, el embajador en retiro ya proyecta que en un gobierno de Perú Libre se tendrá “las mejores relaciones de amistad y cooperación con los Estados Unidos”. Además, Rodríguez Cuadros cuenta con la aprobación del propio Cerrón.

EN EL BOLO

Una de las llamadas telefónicas interceptadas por la Fiscalía en el caso Los Dinámicos del Centro esclarece la presencia de uno de los más cercanos colaboradores de Pedro Castillo: el médico Hernando Cevallos.

En el audio registrado el 27 de diciembre del 2020, Arturo Cárdenas, secretario de organización de Perú Libre, asegura que “un sector fuerte” del Frente Amplio se ha unido al partido. Cevallos, quien fue miembro de la comisión política de esa organización, es uno de esos disidentes.

El excongresista asegura que fue convocado por Castillo para integrar el equipo técnico, pero admite que conoce a Cerrón desde mucho antes.

“Hace más de un año que no estoy en el Frente Amplio (...) fui convocado por el profesor Castillo y respeto que Perú Libre participe de los equipos técnicos, por supuesto que conversó con Vladimir Cerrón en los temas técnicos de salud”, manifestó a Perú21.

Cerrón y Cevallos se entienden bien. El exgobernador de Junín es neurocirujano y el exparlamentario es pediatra. La profesión y los deseos por cambiar la Constitución los une aún más. El exparlamentario tiene la primera opción para quedarse en la cartera de Salud.

Cevallos también reconoce que aún no definen nombres para ocupar cargos ministeriales debido a que el proceso electoral no termina. “No nos hemos sentado a evaluarlo, esa es la verdad; una vez que todo esto se resuelva, el profesor Castillo recién tendrá claridad para decidir”, refirió.

Una situación diferente es la de Pedro Francke, el vocero económico de Castillo y el más influyente representante de la lideresa de izquierda Verónika Mendoza.

Francke no es cercano a Cerrón. Su visión sobre el modelo económico marca distancia de la propuesta más fundamental de Perú Libre, la que busca desplazar la economía social de mercado por un modelo en el que el Estado tenga más intervención.

Otro de los que pulula buscando tener más protagonismo es el exfiscal Avelino Guillén. En el debate entre equipos técnicos, Guillén habló sobre los compromisos que asumirá Castillo en seguridad ciudadana, pero su interés apunta al Ministerio de Justicia, según fuentes.

Daniel Salaverry, otro excandidato presidencial, no deja de tener contacto con Pedro Castillo. Este diario conoció que el excongresista también asesora, pero en un círculo predominante de izquierda no todos miran con aprecio a un exfujimorista.

Pedro Francke, Vocero económico de Pedro Castillo

“¿Es indispensable cambiar el capítulo económico para cambiar la política económica? No”.

TENGA EN CUENTA:

- La Corte de Huancavelica dejó al voto la apelación presentada por el procurador del Poder Judicial contra el hábeas corpus concedido por el juez Alain Salas que anuló las sentencias por corrupción que pesaban sobre Vladimir Cerrón.

-Fuentes cercanas a Pedro Castillo indicaron que Julio Guzmán ofreció al economista Kurt Burnéo, quien fuera su asesor en el plan de gobierno del Partido Morado, para que integre el primer gabinete.

-Burnéo ya no estaría en los planes de Castillo.

TE PUEDE INTERESAR:

-Pedro Castillo pide a Julio Velarde seguir al frente del BCR

-David Tuesta: “Una Constituyente podría ser una amenaza”

-Fuerza Popular: Juzgado de Lima declara inadmisible habeas data para acceder a lista de electores

-Los Dinámicos del Centro negociaban sin importarles la vida de las personas

-En Perú Libre arrancan operativo para cambiar la Constitución

-Ya hay 15 mil firmas buscando referéndum para reforma constitucional