El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reconoció ayer la incapacidad del gobierno en la lucha contra la inseguridad al sostener que la Policía Nacional ha sido superada “amplísimamente” por la delincuencia y, en ese contexto, defendió su propuesta sobre la participación del serenazgo en esta tarea, aunque, en esta ocasión, cambió de discurso y señaló que a los serenos se les deben dar armas pero que sean “no letales”.

“La Policía ha sido superada amplísimamente por la delincuencia. La seguridad ciudadana no es solo tarea de la Policía, sino también de las Fuerzas Armadas y de la comunidad civil (...). Se ha declarado el estado de emergencia que viene funcionando y se tiene que profundizar. Los serenos no pueden enfrentar a la delincuencia sin armas, se repliegan frente al delincuente. Los serenos deben estar armados con armas no letales. Que se debata”, dijo.

En ese contexto, la descoordinación entre el premier y el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se evidenció cuando el titular del sector evadió responder sobre la propuesta del premier. “¿Él (Torres) ha dicho eso? No lo he escuchado”, dijo.

Sobre esta situación, el exministro del Interior Carlos Basombrío consideró que el premier está tratando de corregir su error pues inicialmente afirmó que “previa preparación y selección, los miembros del Serenazgo también deben estar armados” y, en ese sentido, lo exhortó a dejar el populismo y la demagogia para enfocarse en la modernización y fortalecimiento de la PNP.

“Está tratando de corregir su error, porque seguramente en la Policía hubo mucho malestar por lo dicho. Sus declaraciones hacen referencia a que la Policía ha perdido todas las batallas y su capacidad de enfrentar el problema. Va a haber un rechazo a la afirmación de que es misión de las FF.AA. luchar con la Policía contra el delito. Esto no está en la Constitución”, dijo a Perú21.

Además, afirmó que el gobierno debe “establecer estrategias serias de prevención del delito, fortalecer las capacidades operativas de las unidades que enfrentan la delincuencia y fortalecer a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac)”.

Por su parte, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés criticó que el premier se desentienda de sus propias palabras pues inicialmente “él habló de armas letales” para que estén en igualdad de condiciones con los delincuentes: “Su propuesta, que está prohibida por la ley, fue una torpeza, un signo de total desconocimiento. Ahora plantea el arma no letal, pero para ello también hay un protocolo de uso”.

Valdés consideró que esta propuesta se da tras el debilitamiento de la PNP a consecuencia del enfrentamiento entre el excomandante general PNP Javier Gallardo y el exministro del Interior Avelino Guillen. “El responsable es el presidente Castillo pues avaló toda la problemática”, remarcó.

Así, consideró que el gobierno debe seguir una línea estratégica con priorización de inversión en seguridad.

“Es necesaria una visión estratégica de lucha contra la inseguridad, donde se priorice la lucha contra la criminalidad común, que supone reforzar las comisarías y las unidades de investigación criminal que tienen injerencia en los distritos; la lucha contra la criminalidad organizada, potenciando a la Diviac, y el orden público. Así, el gobierno debe tener una hoja de ruta consensuada con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con las regiones, teniendo presupuesto y con indicadores de cumplimiento”, propuso.

SABIA QUE

La Ley del Servicio de Serenazgo Municipal se publicó en julio de 2021 y establece el marco normativo que regula sus derechos, obligaciones, prohibiciones y demás.

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, es el cuarto titular del sector en los siete meses del gobierno de Pedro Castillo.

