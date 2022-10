A Inés Dávila Soto y Aldair Travezaño López les han girado los montos de S/2,639 y de S/2,000 por servicios en las regiones de Ucayali y Pasco, respectivamente. La contadora Inés Dávila contrató en la municipalidad distrital de Masisea en Ucayali y su medio hermano, Aldair Travezaño, quien es ingeniero de sistemas, en el Gobierno Regional de Pasco.

Información en proveedores del MEF de la hija de Pasión Dávila. (Foto: Captura)

Información en proveedores del MEF del hijastro de Pasión Dávila. (Foto: Captura)

Pese a contar con “impedimentos para contratar con el estado según el art. 11 de la Ley de Contrataciones del Estado”, según se muestra en el mismo portal de Proveedores del Estado, su padre, el congresista Pasión Dávila, aseguró a Perú21 que esto sería falso, también indicó que desconocía del contrato de sus hijos.

“No le conozco, ni sé de esos proximales, y no conozco nada, yo he revisado los documentos, ni yo sabía, pero nada incumple conmigo, ninguna me relaciona, que hagan la investigación y ninguna involucra, yo ni sabía, si quieren investiguen y hagan lo que quieran”, dijo en conversación con este diario.

Y además insistió diciendo: “no es proveedor, no es así, yo sí sabía y están molestos ahora, ha habido un concurso, se han presentado y habrán ganado, yo más de eso no sé nada, y eso no impide, o sea mis familiares no van a trabajar los cinco años, no van a trabajar, esa ley no tiene alcance en ese nivel”.

Adelantó que su hija Inés, trabajó un mes y seis días en la municipalidad de Ucayali. Sus servicios los habría contratado una empresa que tercerizaba empleados a dicha entidad.

“Voy a denunciar”

Pasión Dávila aseguró que la culpa es de la prensa, puesto que “están malinterpretando ustedes” y que este impedimento de contratar solo correspondería “en contratos cuando debes hacer una obra, pero eso no tiene relación, salvo que ustedes quieran denigrar a uno, está bien hágalo nomas, eso ya no es legal ya es político yo no convivo con ella, no relaciona, hagan lo que ustedes quieran, difundan lo que ustedes quieran, a mí no me preocupa, ustedes están malinterpretando, hagan la denuncia, hagan lo que quiera, así denigran y dañan, mis hijos no van a trabajar entonces, son profesionales, pero no van a trabajar”, aseveró el parlamentario a este medio.

Y amenazante dijo para concluir la comunicación: “Al que ha sacado la denuncia voy a denunciar, tengo que comprobar, yo no tengo temor, difundan, pongan en portada porque ya es una guerra política, sé lo que es correcto”.





