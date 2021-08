En medio de un clima de incertidumbre y malestar ciudadano, que se mantiene desde que juramentó el gabinete, hoy –a partir de las 9 de la mañana– el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se presentará ante el Pleno del Congreso para exponer la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza.

Lo hará a una representación parlamentaria que mayoritariamente, desde su primer día de gestión, ha pedido su revelo del cargo por sus explícitos nexos y simpatías con el terrorismo. Cuestionamientos que, además, se han hecho extensivos a varios integrantes de su equipo, entre los que destaca el titular de Trabajo, Iber Maraví, también vinculado a Sendero Luminoso (SL).

Pese a ello, y a ese 83% de peruanos que, según la última encuesta de Ipsos, considera que los ministros con manifiestas simpatías a SL deben ser removidos del cargo, el presidente Pedro Castillo decidió mantener inalterable su primer gabinete –salvo la primera baja obligada del ahora excanciller Héctor Béjar–. Y hoy, es ese equipo el que se someterá al escrutinio de un Parlamento en el que lo único casi seguro es el aval de la bancada oficialista de Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú, que suman apenas 42 votos de los 66 que requiere el gabinete para obtener la confianza.

En las otras tiendas el panorama es incierto, en gran medida por la negativa del Ejecutivo a atender sus observaciones sobre la idoneidad de varios ministros. En esa situación se encuentran Renovación Popular y Fuerza Popular, cuyo vocero Hernando Guerra García dijo ayer que no hay una decisión sobre el voto de confianza. No obstante, su lideresa Keiko Fujimori dejó en claro, en la víspera, que el respaldo es “inviable”.

En APP, el bloque se reunió anoche con su líder César Acuña. A título personal, sin embargo, Roberto Chiabra dijo a Perú 21 que, su posición “es una sola y esa no es la de la abstención”, dejando entrever que votará en contra pues, agregó, “Castillo no sabe leer los hechos”. “Si hubiera cambiado al premier y al ministro de Trabajo no habría problema en dar la aceptación al gabinete”, acotó.

Un temperamento similar expresó Alejandro Cavero, de Avanza País, quien advirtió que a los cuestionamientos a los ministros se suma ahora el traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común. “Yo veo bien difícil poder otorgar la confianza en circunstancias tan complejas. Si se llega a dar será básicamente porque el Parlamento no puede perder una de sus dos balas para no ser disuelto”, reconoció.

En Acción Popular esperarán a escuchar a Bellido. Lo mismo harían Podemos y Somos Perú.

GABINETE DEBILITADO

El analista político Gerardo Távara declaró a este diario que es “impredecible” lo que ocurrirá hoy. Advirtió, no obstante, que aun si el gabinete obtiene la confianza, quedará debilitado. “Se necesitarán cambios en el gabinete porque si bien puede tener el voto de confianza del Congreso, Pedro Castillo debe recuperar la confianza que ha ido perdiendo de la población. Y creo que él se da cuenta que no solo está en juego el gabinete, sino la estabilidad del país”, indicó.

SABÍA QUE:

-Tras la exposición del premier, los nueve voceros tendrán 10 minutos para intervenir. Adicionalmente, se han previsto tres horas de debate para el resto de congresistas.

-En 2014, en el gobierno de Ollanta Humala, el gabinete presidido por René Cornejo obtuvo la confianza recién en su tercera votación con 66 votos. En las dos primeras votaciones, las abstenciones superaron ampliamente los votos a favor y en contra.