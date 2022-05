Para el congresista Pasión Dávila, sus compañeros y él no renunciaron a Perú Libre por falta de principios como dijo el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, sino porque en la bancada de gobierno no podían trabajar sin independencia.

¿Por qué renuncian?

Uno de los motivos para renunciar fue no haber compatibilizado en la bancada. Ellos (El ala cerronista) tomaron sus decisiones sin haber consultado con nosotros, pareciera que no teníamos libertad. Entonces, no podemos estar en esa situación, fue una relación un poco forzada. Por eso hemos preferido renunciar y estar de forma independiente, para que desde ese lado se pueda trabajar con más coherencia.

Perú21TV conversó con el congresista Pasión Dávila quien renunció a la bancada de Perú Libre. Dávila afirma que los diez renunciantes a la bancada de gobierno se preparan para formar un nuevo nombre. Y también le responde a Vladimir Cerrón.

¿Cómo se va a llamar su bancada?

Los diez congresistas estamos estableciendo un nombre para que pueda podamos ser un grupo parlamentario. Aún el nombre está en debate, no puedo decirle, pero cuando sea elegido ya se enterarán cómo se llama.

Vladimir Cerrón criticó su salida y ha dicho que ustedes se van por intereses.

Qué interés vamos a tener. Lo único que queremos es concertar con todos los grupos políticos para garantizar la gobernabilidad y desde ahí hacer leyes que puedan favorecer a nuestra población. Si tú tienes libertad puedes trabajar con independencia, eso es lo que hemos querido. No queremos estar en un partido donde tienen su propia agenda. Nosotros queremos estar libre de eso.

Vladimir Cerrón él ha dicho que se va a entablar la Asamblea Constituyente de forma ‘no pacífica’, ¿usted opina igual?

No para nada, no quiero entrometerme. Pero, eso no lo comparto nosotros teneos una propia lectura, y creemos que, bajo el principio de la democracia, se puede hacer el cambio. Yo estoy de acuerdo del cambio de la Constitución, pero no de esa forma. Para hacer un cambio así debe de ser de ser de forma consensuada, dialogada y consultada para tomar una decisión.

¿Qué opina de lo dicho por Zamir Villaverde?

Cualquier cosa puedo pensar, no le creo. Cuando la gente está en ese nivel de cuestionamiento ya no se cree nada.

Pero, los sobrinos de Castillo están cuestionados como él.

Hay que dejar al Poder Judicial hacer su trabajo.

