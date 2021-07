La Corte Superior de Justicia de Junín suspendió hasta el domingo 3 de julio la audiencia de prisión preventiva contra 20 investigados en el caso Los Dinámicos del Centro, que involucra a funcionarios del Gobierno Regional y dirigentes del partido Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón.

La jueza July Baldeón informó que la audiencia se reanudará mañana a las 2:30 pm. y anunció que la misma continuará los días lunes 5 (2:30 pm.), martes 6 (9:00 am.), miércoles 7 (9:00 am.) y jueves 8 (9:00 am.)

La fiscal Bonnie Bautista mencionó que las órdenes de mayor captación de postulantes para obtener licencias de conducir de manera irregular provenían del mismo Gobierno Regional de Junín.

Detalló que según las transcripciones telefónicas realizadas, se determinó que el objetivo de esta recaudación era apoyar a la campaña del partido Perú Libre en las Elecciones Generales de Perú de 2021.

“Si tenemos en cuenta que por cada día se daba este favorecimiento a 30 o 40 postulantes, estamos hablando de un monto mínimo de 15.000 hasta 36.000 soles que han ingresado de forma ilícita, producto de estas coimas, y ha beneficiado a la presunta organización criminal”, acotó.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial prisión preventiva por 36 meses para 20 de los investigados. Para los restantes ha solicitado comparecencia con restricciones.

El 15 de junio pasado, la fiscalía y agentes de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) detuvieron de manera preliminar por 15 días a 27 de los 38 implicados con esta organización criminal.

Según la tesis fiscal, Los Dinámicos del Centro estarían dedicados a obtener ganancias ilícitas a cambio de favorecer irregularmente con la emisión de licencias de conducir, desde la misma Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín.

Los delitos cometidos serían organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

Hasta el momento siguen prófugos de la justicia los principales dirigentes de Perú Libre implicados en este caso, entre ellos exdirectores regionales de Transportes, así como el secretario de organización de dicha agrupación política, Arturo Cárdenas Tovar.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Basombrío: "Lo que ha dicho Castillo es un retroceso"