El partido que llevó a Pedro Castillo al poder sigue teniendo un gran asiento dentro del gobierno y, sobre todo, en el ministerio favorito del dueño del lápiz. Pese a las indirectas que Vladimir Cerrón envía a través de sus redes sociales en referencia a la gestión del profesor, y a que la bancada del lápiz en el Congreso sufrió más de una fractura, personas allegadas a Perú Libre continúan siendo nombradas en cargos de confianza. Esta vez le tocó a Dionisio Poma Poma.

Se trata del nuevo viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud (Minsa), designado a través de la Resolución Suprema 020-2022-SA, publicada ayer con las firmas de Castillo y del ministro de Salud, Jorge López.

Dionisio Poma Poma (Foto: Reniec)

Su nombramiento pudo pasar desapercibido, pues no registra filiación a ningún partido, según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Sin embargo, el huancaíno buscó alcanzar la alcaldía de Chilca en dos oportunidades de la mano de Perú Libre. La primera vez en 2010 y la segunda en 2014, coincidiendo con la gestión de Cerrón como gobernador regional de Junín.

Al igual que el dueño de PL, Poma es médico cirujano, pero cuenta con una especialidad de internista. Según el portal de la Universidad Peruana de Los Andes (UPLA), donde es profesor, no registra experiencia en gestión pública de salud.

QUEDA ENTRE LÁPICES

A fin de conocer las razones que motivaron su contratación, este diario buscó la versión del nuevo viceministro, quien enumeró cargos no consignados en la hoja de vida que figura en el portal de la UPLA.

“He sido director del hospital Carrión de Huancayo durante casi tres años. Luego fui director de la red de salud por poco más de dos años y he tenido jefaturas de departamentos. He tenido mucha cautela al mandar mi currículo”, aseguró a Perú21.

Experiencia laboral de Poma según portal de la Universidad Peruana de Los Andes. (Fuente: UPLA)

Añadió que fue convocado por el mismo titular de Salud, a quien conoce “desde hace tiempo”. “Sé que había una terna propuesta por él (Jorge López) y yo he quedado (...) yo lo conozco porque también es médico especialista de Huancayo (...). Con el señor Cerrón claro que lo conozco, postulamos juntos (en 2010) y hemos trabajado juntos como médicos”, comentó.

COSTO DEL COPAMIENTO

Esta nueva designación quizá pueda armonizar en parte la relación entre el Bloque Magisterial (10) y Perú Libre (16), a fin de concertar votos en el Congreso. Lamentablemente, el ‘dame que te doy’ aplicado por el gobierno para no quedarse sin un salvavidas le pasará factura al país, aseguró el excongresista Richard Arce.

“Estamos ante una especie de formalización de la impunidad. Se sienten tan seguros de estar en el poder porque en el Congreso no hay los votos para la vacancia. Entonces, siguen con las andanzas. Atacar la institucionalidad del país de esta manera tendrá un costo altísimo”, advirtió.

Asimismo, hizo un llamado a los organismos de control para que investiguen si Poma es parte de Los Dinámicos del Centro. “Mucha gente del entorno de Cerrón está involucrada”, dijo.

Datos

Poma Poma tiene una condena por alimentos que registró ante el JNE en su hoja de vida de 2014. Ese año postuló con Perú Libre.

Aseguró que su hoja de vida fue evaluada por los funcionarios del Ministerio de Salud.

(Fuente: Infogob)