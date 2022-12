Carlos Anderson, congresista independiente, dice no sentirse sorprendido con el resultado de la votación del proyecto de ley de adelanto de elecciones, pues nuevamente Perú Libre manejó el doble discurso ante las violentas protestas a nivel nacional.









“Aquí hay hasta tres discursos, no quieren irse Perú Libre y sus satélites no quieren irse. Por el otro lado los señores de la derecha por un tema principista dicen por qué me voy a ir si Pedro Castillo es un sinvergüenza. No leen la política real”, indicó.

Sobre los ministros renunciantes al gabinete de Dina Boluarte, sostuvo:

“Parte del error de este gabinete es que es demasiado técnico y poco político porque hay que tener los nervios asentados para contener una situación difícil, si vas a creer que asumes como ministro y no prever que iba a ver este caos, porque esto se veía venir, entonces no estás para estar en el cargo. Boluarte es una presidenta débil y yo se lo dije; ella tenía que reconocer ello y tomar el toro por las astas, no permitir que los violentistas le pongan fecha de caducidad a su gobierno”, concluyó.