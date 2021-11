“En la bancada de Perú Libre hay discrepancias, es natural, de eso se trata la política, es lo que no puede haber en partidos derechistas. La primera expresa democracia, la segunda sumisión”. Así define Vladimir Cerrón a las discrepancias al interior de su partido político, las cuales se agudizaron después de que el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez.

Finalmente, este miércoles, una semana después de esa votación dividida, Perú Libre se reunirá para evaluar la situación de los 19 integrantes que votaron a favor de la premier.

“Sobre las sanciones (para quienes votaron a favor), ya salió un comunicado donde el partido indica que va a iniciar un proceso disciplinario con los integrantes del partido que no han tenido en cuenta las decisiones del partido. El miércoles nos estamos reuniendo para ver ese y otros temas”, indicó ayer el congresista Jaime Quito a Perú21.

Respecto de la posibilidad de separar a los legisladores vinculados a la Fenatep que apoyaron a la titular de la PCM, dijo que “seguro se va a considerar, pero no voy a adelantar opinión”.

Sin embargo, horas antes, su compañero de bancada Edgar Tello, había asegurado que en su bancada no hay una ruptura. “Es parte de la democracia. Que no haya habido coincidencia en esta oportunidad, no quiere decir que haya habido una ruptura de la bancada, por el contrario, hay respeto mutuo”, refirió a RPP.

otorgó la confianza al gabinete presidido por Mirtha Vásquez con 68 votos a favor, 56 votos en contra y una abstención. Previo al debate, el partido del lápiz acordó votar en contra, sin embargo, solo lo hicieron 16 de los 35 congresistas presentes en el Pleno.