El congresista Jaime Quito, de la bancada Perú Libre, dijo que se podría presentar una moción de censura contra el presidente del Poder Legislativo, José Williams (Avanza País), por la presentación de un pedido de ampliación de la demanda competencial sobre la elección del Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional (TC).

Cabe recordar que este pedido hecho por el Parlamento solicita que los magistrados del TC se pronuncien sobre los alcances del artículo 117 de la Constitución, el cual establece los cuatro delitos por los cuales un presidente de la República puede ser denunciado durante su mandato.

“Seguramente la bancada, en este caso la vocera, hará las evaluaciones, pero al no estar ceñido a lo que es el reglamento y los procedimientos adecuados, porque aquí el presidente (José Williams) se está irrogando responsabilidades que no le ha concedido el Pleno del Congreso, lleva a una probable censura”, indicó a TV Perú.

Quito Sarmiento precisó que la bancada evaluará esta posibilidad, pero lo que sí afirmó es que el TC debería rechazar el pedido de ampliación realizado por la presidencia del Poder Legislativo porque el pleno solo admitió presentar una demanda competencial contra el Poder Judicial por la elección del Defensor del Pueblo.

“En este caso, el TC de mero trámite debe dar por inaplicado (el Código Procesal Constitucional) o no debe tomarlo en consideración porque no cumple los requisitos principales, porque no ha sido consultado al pleno del Congreso”, advirtió el legislador.

VIDEO RECOMENDADO