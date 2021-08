Vladimir Cerrón se cree ministro y pasea por las instalaciones del hospital Rebagliati

Tras dar a conocer que se colocó la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, Vladimir Cerrón se trasladó al hospital Rebagliati para hacer una visita guiada del lugar.

Al exgobernador de Junín y dueño de Perú Libre, se le puede observar en un video recorriendo los pasillos de áreas “NO COVID” del nosocomio acompañado por personal de EsSalud, a quienes se les puede identificar según el distintivo de sus prendas de vestir.

Tras publicar en redes sociales que recibió la vacuna COVID-19 donde destaca que cedió en tres oportunidades su turno antes de ser inoculado, se trasladó desde el vacunatorio “Playa Miller” hasta el hospital ubicado en Jesús María.

A la persona que graba el video se le puede oír bastante disgustado ante la presencia de Cerrón, y lo acompaña con la grabación hasta que el dueño de Perú Libre parece abandonar las instalaciones del centro de salud.

“Como va a ser ministro, no puede ser ministro, no puede ser nada acá, ya sáquenlo, afuera, este maldito salió con su gusto”, dice el dueño de la filmación bastante molesto.

Sobre el video consultamos con funcionarios de EsSalud y nos indicaron que Vladimir Cerrón es un extrabajador del hospital y que es bastante conocido, sin embargo, fue sancionado por temas irregulares en EsSalud Huancayo.

“Él ha trabajado aquí, -pero fue sancionado por un tema,- pero no es un tema de la alta dirección que él esté aquí, es conocido porque fue personal de EsSalud hace tiempo; tiene un proceso aquí, la Presidenta Ejecutiva lo avaló porque habían temas irregulares y fue sancionado en Huancayo, pero como te digo él ha trabajado aquí y es como si un trabajador entrara a las oficinas, ha trabajado acá bastante, es personal de salud y acá lo conoce todo el mundo”, señalaron las fuentes.

Recibe la primera dosis

El 1 de agosto, Cerrón recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y publicó sobre esto en sus redes sociales.

“𝗘𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘁𝘂𝗿𝗻𝗼 #𝗦𝗶𝗻𝗣𝗿𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲𝗴𝗶𝗼𝘀. Después de haber cedido en 3 ocasiones mi turno de vacunación en Huancayo a los que estaban en primera línea, hoy me vacuné la 1ra dosis”, escribió Cerrón desde Twitter tras se inoculado.

Además de ello, el condenado por corrupción, llamó a la población a que se vacunen contra esta enfermedad.

“Miles no tuvieron esta oportunidad, si aun no lo has hecho hazlo”, precisó Cerrón.

