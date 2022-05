Para Álex Flores, congresista de Perú Libre, el presidente Pedro Castillo debe observar la ley que aprobó el Congreso y que atenta contra la autonomía de la Sunedu.

“Es preocupante que la mayoría del Congreso no piense en dotar de calidad educativa a miles de estudiantes. Yo haré un llamado al presidente de la República para que pueda observar esta ley, porque no podemos mellar en lo poco que se ha avanzado en las políticas educativas que garantizan una educación de calidad”, dijo Flores.

En otro momento le consultamos sobre los intereses que habrían detrás de esta votación que golpea la educación superior.

“La mayoría de los congresistas de la bancada Perú Libre han votado a favor de este proyecto de ley de contrarreforma. Quiero entender que es por falta de información, porque no han leído muy bien el dictamen en todos sus extremos. De lo contrario, sería muy grave que exista intereses subalternos. Esto no se ha discutido y debatido a pesar de que lo pedí a través de mi bancada. No hubo una reunión para tocar este tema. Yo no descarto de que pueda haber intereses, no puedo hablar por mis colegas”, concluyó Flores.

VIDEO RECOMENDADO:

¿PEDRO CASTILLO observará la ley contra la REFORMA UNIVERSITARIA? La ultraizquierda y la ultraderecha se unen contra la SUNEDU, Perú Libre, Acción Popular, Renovación Popular y Fuerza Popular votaron ayer contra la educación, ahora le toca al Ejecutivo aprobarla. Y Luis Iberico afirma sobre tesis plagiada de Pedro Castillo: "Hubo FRAUDE Y DOLO en la tesis". Aníbal Torres anuncia que crearán RONDAS URBANAS paralelas a la Policía en Lima. Congreso se quiere traer abajo el sistema de pensiones, crean un SEXTO RETIRO DE FONDOS DE LAS AFP.