Una vez más, Perú Libre demuestra que uno de sus objetivos cuando apunta a cambiar el sistema educativo es implantar la ideología del partido en los alumnos de diferentes etapas escolares. En esta ocasión, el partido del lápiz pretende incorporar cursos “politizados” en el currícula nacional, que según los expertos consultados por Perú21 están desfasados en el tiempo y acompañados de otras medidas que ponen en cuestionamiento las verdaderas intenciones de PL.

Se trata de dos proyectos de ley presentados por los congresistas del partido de gobierno: Alex Flores y Edgar Tello. El primero es el proyecto de ley 404/2021-CR que “declara de interés nacional la promoción de las áreas curriculares de formación cívica, economía y geopolítica en el currículo nacional”; el segundo y más preocupante, por su sustento, es el proyecto de ley 420/2021-CR que “declara de interés nacional la introducción de cursos de historia regional, filosofía, psicología y economía política en la educación básica regular”.

DUDOSO SUSTENTOS

Comencemos por el proyecto 404/2021- CR. El congresista Edgar Tello Montes, junto a algunos parlamentarios de su grupo como Waldemar Cerrón Rojas, Oscar Zea Choquechambi y Alex Paredes, desean que se implementen los cursos de “formación cívica, economía y geopolítica”.

Según sus motivos, debido a las “crisis políticas que enfrenta la sociedad peruana, es imprescindible priorizar (los cursos propuestos) para construir una ciudadanía con sólidos valores”, esto porque, según asociaciones como Tarea, The Dialogue y Cívicamente, Perú se encuentra como uno de los países con “los índices más bajos de conocimiento cívico y actitudes antidemocráticas”. Señalan, además, que si la iniciativa es aprobada se tendrá “un plazo de 30 días para que un grupo de trabajo elabore las propuestas para la promoción de estas áreas curriculares”.

El proyecto 420/2021 - CR del legislador Alex Flores, en coautoría con los congresistas Guillermo Bermejo Rojas, Jaime Quito Sarmiento, Katy Ugarte Mamani, Wilson Quispe Mamani y otros, dice que es de “interés nacional la introducción de los cursos de filosofía, psicología, historia regional y economía política”.

Ellos consideran que los cursos que se dictan actualmente en las clases son una “selección discrecional”, “optan por lo fácil” al tomar “modelos extranjeros”; “no diseñan cultura propia” y que los cursos “deben conducir a la felicidad del pueblo”.

Además, indican que “en las últimas décadas los gobiernos de pensamientos pragmáticos, utilitaristas e individualistas han construido un modelo educativo sin esencia analítica y patriótica, suprimiendo materias importantes del actual currículo educativo”.

Pese a los intentos de hacer parecer estos fundamentos como ‘no ideologizados’, los expertos opinan todo lo contrario.

PROYECTOS BAJO LA LUPA

Idel Vexler Talledo, exministro de Educación, se refirió a los proyectos como un retroceso para los avances en la educación del país. “Perú desde los años 70 dejó de lado el currículum enciclopédico basado en conocimientos librescos y asumió, como en todo el mundo, un currículo integrado por área y aprendizajes que han ido evolucionando a lo largo de los 50 años”, dijo refiriéndose a las propuestas planteadas por los parlamentarios.

Por otra parte, explicó que añadir estos cursos en el currícula no le corresponde al Congreso, sino al Ministerio de Educación. “Es posible que intenten politizar, pero creo que lo hacen porque no están al tanto de la pedagogía moderna y porque creen que todo lo que hizo el Minedu corresponde a una ideología política; hay muchos congresistas que creen que el mundo no ha cambiado y que estamos hace 50 años”.

Ante la situación, aconsejó que es imprescindible incorporar en las materias escolares contenidos “claros sobre el fenómeno terrorista”, al menos desde cuarto año de primaria hasta quinto de secundaría.

El constitucionalista Aníbal Quiroga analizó las iniciativas y comentó que son una declaración de interés nacional, lo que en otras palabras significa “un saludo a la bandera, se utiliza para querer pasar resaltador amarillo a algo en la agenda nacional”. Además, se refirió al riesgo que ambos proyectos representan para el currículo nacional escolar.

“La educación tiene que ser democrática, se debe enseñar todas las opciones, para que no se forme un sesgo; pueden propugnar una ideologización de educandos en edad muy temprana para favorecer a una opción política, la izquierda. Ya bastante tenemos con la influencia de Sendero en el magisterio, estos proyectos son inviables”, anotó.

Hasta el cierre de esta nota, Perú21 intentó comunicarse con los congresistas Tello y Flores, sin obtener respuesta.

TENGA EN CUENTA:

-Otro congresista de PL, Wilson Quispe, presentó un proyecto que plantea una Nueva Ley del Profesorado.

-La propuesta pretende permitir el ingreso a profesores sentenciados por terrorismo y apología al terrorismo el ingreso a las escuelas .

