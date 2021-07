Dirigente prófugo de Perú Libre reaparece en audiencia y señala que no hay peligro de fuga.

En la reanudación de la audiencia de los Dinámicos del Centro de este martes, Eduardo Bendezú Gutarra, dirigente prófugo de Perú Libre, reapareció para “aclarar” que él estuvo en otra ciudad distinta a Huancayo el día que se realizó el operativo.

A través de videollamada y siendo introducido por su abogado , el exdirector de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, detalló explicó que, debido a su trayectoria laboral y su profesión como abogado, no existe peligro de fuga y que, basándose en esto, no se ameritaría prisión preventiva.

“Consideramos, desde mi perspectiva, que no ha habido un cuestionamiento legal. Posiblemente existan indicios políticos. (...) Vivo en Prolongación Huánuco 511, esquina con Jirón Wanka, en el distrito y provincia de Huancayo, así figura en Reniec. Soy hijo único, mi madre es una persona cercana a los 70 años. He trabajado soy abogado, soy una persona conocida. Siempre he estado trabajando como abogado y, las veces que me ha tocado ser funcionario público, también he tenido este domicilio. Las notificaciones siempre han llegado a ese domicilio. No creo que exista un riesgo de fuga como se ha señalado. En la fecha de la intervención, yo me encontraba en otra ciudad, como parte la campaña de mi partido”, aseveró.

Como respuesta, la Fiscalía argumentó que los documentos presentados por la defensa legal de Bendezú para sustentar arraigo laboral son de sus trabajos como funcionario público en el Gobierno Regional de Junín y en la Municipalidad Provincial de Huancayo, ambas experiencias ligadas a su partido político. Precisando que, con relación a su otras actividades como abogado que argumenta, no se ha presentado ninguna documentación al respecto.

Además, la fiscalía anticorrupción resaltó que, para el pedido de prisión preventiva, se ha tomado en cuenta que Bendezú Gutarra tiene varias salidas registradas a destinos internacionales, entre los que destacan Venezuela, Holanda, Bolivia, Francia, Chile y Ecuador.

Por su parte, Bendezú Gutarra ni su defensa legal, señalaron que se entregará a las autoridades para las investigaciones correspondientes del caso.

Recordemos que el operativo debió realizarse días antes a la elección de segunda vuelta del 6 de junio; sin embargo desde Lima decidieron ejecutarlo una semana después de los comicios.

ESTUVO EN LIMA

Una semana antes del operativo contra los Dinámicos del Centro, el 7 de junio, y justo después de la Segunda Vuelta Electoral, Eduardo Bendezú Gutarra fue captado por Perú21 en los exteriores del local de Perú Libre, ubicado en el cruce de las avenidas Washington y Paseo Colón.

En aquella ocasión, el dirigente se despachó de tener constante comunicación con el candidato presidencial Pedro Castillo y estuvo paseándose campante en el interior del local en mención.

