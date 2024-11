Congresista Janet Rivas de Perú Libre tendría trabajadora fantasma

La congresista representante de Lima Provincias Janet Milagros Rivas Chacara, de la bancada de Perú Libre, pagaría un sueldo superior a los 7 mil soles a una trabajadora fantasma, de nombre María Augusta Francia Benavente, de 74 años, quien en vez de acudir a su centro de labores se dedica a conversar con sus vecinos y a supervisar la construcción de su nueva vivienda en el distrito de Imperial, en Cañete.

MIRA: Perú Libre es una máquina de hacer proyectos de ley en beneficio propio

Según denunció el programa periodístico Cuarto Poder, desde noviembre del 2023 Francia figura en la planilla del Estado como "Técnico". Rivas negó la imputación y respondió que Francia trabaja de manera remota, coordinando a través de WhatsApp, aunque el dominical aseguró haberla visto en Imperial, preocupada por la construcción de su domicilio por más de dos días, incumpliendo el horario laboral.

"Mira, yo no vivo con ella, desconozco lo que usted me dice. Supervisamos el trabajo, el reporte que ella envía todos los días. El reporte que a ella se le encarga para que brinde un producto dentro del despacho congresal", insistió la parlamentaria, quien en determinado momento huyó de las consultas del periodista.

El programa también se comunicó con otra trabajadora del despacho de Rivas, Lizeth Quiroz, quien al ser consultada sobre Francia indicó que no la conoce. No pudo reconocerla ni cuando se le mostró una foto de ella. "No, no la conozco, nunca la he visto", reafirmó.

No sería el único caso. También se cuestiona la labor que desempeña Delfina Pedraza, quien en el papel ejerce como auxiliar desde febrero de este año con un sueldo mensual de S/3,639. La trabajadora Lizeth Quiroz señaló que "trabaja algunos días, esporádicamente", con la congresista Rivas.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: