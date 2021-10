El congresista por Perú Libre Óscar Zea reveló que existen entre seis y siete parlamentarios de su bancada dispuestos a brindar el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez. Esta posición contradice lo manifestado por el vocero Waldemar Cerrón, tras la salida de Guido Bellido como primer ministro.

“Le dará la confianza. Sí, por supuesto que sí. No podría precisar cuántos (congresistas de Perú Libre), pero anoche hemos estado conversando unos seis, siete compañeros donde todos ellos dijeron que sí iban a respaldar al Gabinete”, manifestó Zea en entrevista con RPP.

Luego de la renuncia de Guido Bellido como jefe del Consejo de Ministros, miembros de la bancada de Perú Libre mostraron su oposición a la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo. Incluso Waldemar Cerrón aseguró que la agrupación parlamentaria no respaldaba al nuevo equipo liderado por Mirtha Vásquez.

“La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado, durante muchos años, llegar al poder para que sean atendidos. Sin embargo, no se tiene una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas”, expresó Cerrón.

De igual manera, Edgar Tello subrayó que esperan que el mandatario reflexione sobre su decisión. “Esperamos que el presidente haga mea culpa, reflexione y convoque democráticamente a las bancadas, y principalmente a su bancada, y podamos dialogar por buscar la representación legitima que el país necesita”, dijo el último miércoles.

Sin embargo, esta contradicción no daría indicios de una ruptura en el interior de la bancada del Gobierno, según comentó Óscar Zea.

“No hay resquebrajamiento ni divisionismo en la agrupación. Estamos unidos, pero eso no quiere decir que vamos a coincidir en absolutamente todo. Estamos en un terreno político, democrático y tenemos diferentes puntos de vista donde fácilmente no podemos coincidir en uno u otro aspecto, como en este caso que los compañeros dijeron que no estaban de acuerdo con la designación de los ministros, pero mi persona respalda al presidente Castillo y a la decisión que ha tomado”, aseveró.

Asimismo, el legislador señaló que el Gabinete con Mirtha Vásquez a la cabeza tiene una mayor aceptación y genera mayor consenso ante la representación nacional.

“El presidente Castillo es el presidente de más de treinta millones de peruanos y eso significa que tiene que pensar en el pueblo. Y lo que estamos viendo hoy en día es que hay aceptación, a excepción de algunos parlamentarios que han dicho que es lo mismo, pero sí hay un mayor consenso”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

El sanguinario terrorista Abimael Guzmán murió en la Base Naval a un día de celebrarse 29 años de su captura. Esta es la captura del sigo narrada por los valientes agentes del GEIN, el general Carlos Morán y ‘Gaviota’ Ana Cecilia Garzón.