Los nuevos ministros allegados a las gestiones regionales y provinciales de Perú Libre siguen apareciendo. Esta vez Ciro Gálvez Herrera, quien se presentaba como independiente, es otro más en la lista de beneficiados por el mandamás de Junín, Vladimir Cerrón, cuando este fue gobernador regional.

La designación del actual ministro de Cultura obedecería a un claro cálculo político de Cerrón, pues el notario Gálvez realizó diversos contratos con el Gobierno Regional de Junín (GRJ) y el municipio de Huancayo por montos que bordean los 100 mil soles tal y como lo muestran las distintas órdenes de servicio publicadas en el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En los últimos años del segundo gobierno de Perú Libre, Ciro Gálvez prestó sus servicios profesionales en distintas oportunidades al GRJ por conceptos como “presencia de un notario para licitación pública” y “servicio de notario para la obra de mejoramiento de capacidad resolutiva del hospital” entre otros. En el municipio de Huancayo, –que está bajo el gobierno del partido del lápiz–también se dio la misma figura.

Desde el 2019 a la fecha, el actual ministro contrató por la suma de 19,800 soles como persona natural con ambas entidades. En la primera gestión de Vladimir Cerrón (2011-2014) realizó labores por S/69,950.90 haciendo un total de S/89,750.90.

“No hay puntada sin hilo de Perú Libre, parece que todo tiene un acierto. Si aquí hay procesos que se han manejado tanto municipal como regionales ligados al que ahora es ministro (de Cultura, Ciro Gálvez) nos corresponde por obligación transparentar estos (pagos) para poder evidenciar que no habido ningún cálculo ni direccionamiento ¿por qué?, porque estaríamos hablando que solamente con los allegados con los que hacen el negocio pueden estar asumiendo este encargo nacional y nos corresponde a nosotros como consejeros regionales deslindar toda responsabilidad”, declaró el consejero regional José Miguel Álvarez a Perú21.

Agregó que “si no hay responsabilidad que bueno que se transparentó y si hay obviamente se tiene que tomar decisiones porque no se puede prestar a esto un Gobierno que está empezando con mucho traspié de esta manera, porque obviamente no nos da garantías que vaya a terminar porque no nos está generando estabilidad”, dijo Álvarez.

Cuando Perú Libre empezó a gobernar la región Junín, otorgó diversas órdenes de servicios a Ciro Gálvez para que este pueda participar como veedor en procesos de selección que realizaban entidades como la Red de Salud Valle del Mantaro (RSVM), el hospital El Carmen y el mismo gobierno regional. Si bien, años antes también dio servicios, los montos de los contratos se elevaron cuando Vladimir Cerrón se encontraba al frente del GRJ.

Los cuatro años siguientes, Gálvez también tuvo contratos con el gobierno de Ángel Unchupaico Canchumani (2015-2018), pero los montos eran menores a lo acostumbrado. La suma mayor se registró en el 2015 fue por S/17,400 y posterior a ello, los montos no superaban los S/ 4,500, según la página de Proveedores del Estado. En ese periodo, el también excandidato presidencial facturó por S/33,116.

Por su parte, el regidor del municipio de Huancayo, Paul Beltrán Ponce, informó que a través del pleno del concejo solicitará información detallada sobre las labores desarrolladas por el actual ministro. “Hemos tomado conocimiento de ese hecho y vamos a solicitar formalmente los recibos del servicio prestado del señor Ciro Gálvez a la institución ya que nos parece escandaloso el monto por el cual se ha facturado y es así que a fin de determinar qué servicios ha brindado a la municipalidad”.

Beltrán también ha indicado que con la entrega de documentos establecerán si Gálvez brindó sus servicios como profesional, asesor o notario.

Consultado sobre el tema, la regidora Lariza Rojas recordó que en una inspección realizada a la obra del parque Constitución, se contrató los servicios del notario Ciro Gálvez Herrera, pero él jamás se apersonó y sí otras personas allegadas a su notaría, pero el abono económico se realizó a Gálvez. “Lamentó que se hiciera este tipo de pagos por los servicios al actual titular de la cartera Cultura cuando él ni siquiera participó de esa diligencia”.

A fin de obtener su descargo, este diario intentó comunicarse con el actual ministro, pero no obtuvimos respuesta

Finalmente, el regidor Beltrán aprovechó el momento para cuestionar la designación de Gálvez Herrera al frente del ministerio. “El hecho de ser quechuahablante y excandidato no te da las condiciones para un puesto que debe ser estrictamente ligado a una persona que debe ser de las ramas de antropología o conocedor de la historia. Lamentablemente vemos que en la composición de ese gabinete hay muchas deficiencias, pero el que asume la responsabilidad es el presidente Pedro Castillo”.

El departamento de Junín, actualmente cuenta con 26 notarios activos tal y como lo muestra el portal web de esta institución, de los cuales, 10 laboran exclusivamente en la provincia de Huancayo. Ciro Gálvez es quien tiene mayor número de órdenes de servicio con la región, seguido de su colega Ronald Rómulo Venero Bocangel. También se encuentra Wilber Mario Quispe Poma con dos órdenes por S/3,600 y Llubiza Hermelinda Tovar Pineda con una labor prestada al gobierno regional.

En 1993, Ciro Gálvez fundó el partido Renacimiento Andino que ahora se llama Renacimiento Unido Nacional (RUNA).

Lo más cercano que ha estado Ciro Gálvez a la Cultura es un poemario en 2008 titulado Runa Harawikuna.

Además ha compuesto varias canciones en idioma quechua que se pueden escuchar en YouTube.

