Pese a integrar una misma bancada, cada vez es más clara la discrepancia entre los militantes de Perú Libre y los profesores de Pedro Castillo en el Congreso. Resulta que el ala cerronista, conformada por cerca de 20 legisladores, no le dará el voto de confianza al gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Así lo confirmó Guido Bellido, quien adelantó que se trata de una decisión tomada por la asamblea general de la agrupación del lápiz.

“La cuestión de confianza está clara para nosotros; sin embargo, a nivel de bancada no está definido, porque no todos los que están en la bancada son parte del partido. Hay dos opciones, que cada uno tome la decisión a conciencia de respaldar o no al gabinete, y la otra, debatir sobre la confianza, someter a votación, y ajustarnos a lo que diga la mayoría”, declaró ayer a la prensa.

Agregó que, en la última sesión de la asamblea del partido, se tomaron decisiones que “pesarán” al momento de abrir el debate congresal.

“La máxima instancia del partido, con una presencia de casi el 100%, ha determinado no dar el voto de confianza. Eso va a tener que pesar en el momento en que nosotros pongamos en debate la confianza, entre otros temas”, advirtió Bellido.

Su par, Kelly Portalatino, coincidió en negar la confianza a Vásquez. “La bancada de Perú Libre, en mayoría, hemos llegado a un consenso. No nos representa la señora Mirtha Vásquez”, indicó en una radio local.

BUSCAN GOBERNABILIDAD

Mientras el ala cerronista de Perú Libre pretende imponer su mayoría, los legisladores vinculados a la Fenatep esperan poder llegar a un consenso como bancada.

Alex Paredes sostuvo que existe una facción del lápiz que respalda a Pedro Castillo y busca la gobernabilidad. José María Balcázar sostuvo que su agrupación aún no se ha reunido y, por tanto, no hay postura definida.

“Aún no se ha decidido si va a ser un voto consensuado o si va a ser independiente. Otros congresistas y yo hemos manifestado que vamos a dar un voto de confianza porque somos el partido de gobierno, y tenemos que apoyar la gobernabilidad”, refirió a Perú21.

TENGA EN CUENTA

José María Balcázar sostuvo que, antes del 4 de noviembre, la bancada oficialista se debe estar reuniendo para acordar la votación.

El último lunes, Vásquez acudió al Congreso a pedir la confianza. El debate fue postergado por el fallecimiento de Fernando Herrera (PL).

