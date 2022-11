El proyecto de ley que propone la eliminación de prefectos y subprefectos tuvo una votación en la Comisión de Descentralización de 10 a favor, 6 en contra y 0 abstenciones. Luego será visto para su debate y votación en el pleno del Congreso.

“Siempre se ha dicho que la función del prefecto es la representatividad del presidente en cada región provincia o distrito, anteriormente era difícil que el presidente se acerque a cada provincia o región. En cambio, ahora, el presidente hace sus sesiones descentralizadas de ministros, se acerca a la población. Además, existen congresistas representantes de cada región. Las funciones de los prefectos son: uno, dar permisos para festividades, cuando esto lo puede dar un alcalde. Dos, las garantías que exigen, cuando éstas las pueden dar la PNP. Entonces, para qué tenemos un gasto de 76 millones de soles destinado para el próximo año, si no se justifica”, indicó.





En otro momento, comentó que espera que su proyecto de ley sea aprobado en el Pleno.

“Esperamos que este proyecto en el pleno sea aprobado. Sin embargo, entendemos que el partido de gobierno defiende a los prefectos que son personas designadas a dedo. La Comisión de Descentralización ha hecho una indagación y ha encontrado que 16 subprefectos y prefectos han firmado planillones de Movadef, es lamentable. He solicitado al ministro del Interior que aclare este tema, pero no he obtenido respuesta. ¿Por qué se otorga un cargo de confianza a personas con vínculos de ese tipo? Los congresistas no estamos para defender los cargos, estamos para trabajar a favor de la población”, concluyó.