La bancada de Perú Libre llegó al Congreso de la República en julio del año pasado con 37 escaños, teniendo la mayoría. Sin embargo, en apenas seis meses de funciones, han perdido ya a cuatro de sus integrantes, y los restantes –entre militantes del lápiz y otros ligados al sindicato de maestros– no logran ponerse de acuerdo respecto a las posturas que debe adoptar la agrupación.

El 16 de diciembre de 2021, un inesperado abrazo entre Guido Bellido (PL) y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (AP), en el Pleno originó que, al día siguiente, renunciaran la ministra de Trabajo y hasta entonces legisladora oficialista Betssy Chavez; el allegado de Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, y Hamlet Echevarría.

En ese momento, la bancada de gobierno se quedó con 34 miembros, hasta el último viernes, cuando Roberto Kamiche anunció su separación “por no compartir las mismas ideas programáticas y políticas con quienes dirigen la bancada”. Este último y Bermejo se unieron a Carlos Zeballos (ex AP), Hamlet Echevarría (ex PL) y a Héctor Valer (ex SP) en Perú Democrático.

MOVIDAS Y EXIGENCIAS

A pesar del desorden al interior de su bancada, Edgar Tello aseguró que esta “continúa cohesionada y fuerte”. Fuentes de PL indicaron que, ante las nuevas alianzas, Cerrón les habría pedido mantenerse en bloque para no perder fuerza en el Legislativo.

En tanto, ayer el presidente Pedro Castillo canceló reunión con miembros del oficialismo. Al respecto, Katy Ugarte señaló que la cita sería reprogramada. También habló sobre las últimas movidas en su grupo.

“El presidente no tenía espacio en su agenda para vernos (ayer), van a reprogramar para la otra semana (...) que Bermejo y Kamiche se hayan unido en una nueva bancada la verdad que nos ha agarrado de sorpresa, no lo esperábamos... esperamos que no haya más salidas”, dijo a Perú21.

El viernes, Castillo se reunió con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y congresistas de PL, entre ellos, Waldemar Cerrón, Kelly Portalatino, Katy Ugarte y Álex Paredes.

El nuevo grupo parlamentario Perú Democrático no descartó nuevos integrantes. “No solamente seremos cinco”, aseguró Echevarría.

