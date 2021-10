La bancada de Perú Libre emitió un comunicado hoy para asegurar que no serán una obstrucción del Gobierno de Pedro Castillo, a pesar de que ratifican sus críticas en contra del gabinete ministerial presidido por Mirtha Vásquez, quien juró este miércoles en reemplazo de Guido Bellido.

Citando las declaraciones que hizo horas atrás el vocero de la agrupación política, Waldemar Cerrón, los legisladores señalaron que respaldan al jefe de Estado.

“La bancada de Perú Libre comunica oficialmente que no respalda a este nuevo gabinete, pero esto no significa obstrucción, no significa que vamos a estar en contra, porque más que nunca la bancada está unida y respalda a Pedro Castillo. Vamos a esperar y vamos a seguir trabajando por el bien del país”, se lee en el documento.

Perú Libre emitió este comunicado luego de una reunión con gremios sindicales en la sede del Poder Legislativo y un día después de que renunciara Guido Bellido, legislador de Perú Libre, al cargo de primer ministro.

Cabe recordar que, tras la juramentación de Mirtha Vásquez y otros seis ministros nuevos, incluyendo a la legisladora de Perú Libre Betssy Chávez como ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, la bancada oficialista se pronunció para calificar este acto como una “traición”.

“(Queremos) decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos”, manifestó Waldemar Cerrón la noche del miércoles, tras conversar con Pedro Castillo acompañado por miembros de su bancada.

