El ministro de Justicia, Aníbal Torres, recibió ayer furibundos ataques de los miembros de Perú Libre luego de que declarara que Vladimir Cerrón no debe tener injerencia en las decisiones del Ejecutivo y que era “dañino” para el gobierno de Pedro Castillo.

En entrevista con radio Exitosa, Torres se dirigió al dueño del partido para recordarle que él no ganó la elección presidencial. “(Vladimir Cerrón) no puede interferir en las acciones de gobierno, el que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo. Si no quieren esclarecer eso, están atacando la gobernabilidad; les digo a todos, a los de Perú Libre y al gobierno, que las competencias tienen que ser muy claras sin interferencias”, insistió.

En otro momento, cuando el periodista Nicolás Lúcar le consultó si esa postura significaba que estaba exigiendo el alejamiento de Cerrón, el titular de Justicia le dio la razón.

“No te metas, Vladimir (Cerrón), en el gobierno; métete en los asuntos del partido, ese es su ámbito de actuación”, manifestó.

La respuesta de la bancada parlamentaria de Perú Libre no se hizo esperar, y a través de un comunicado le recordaron a Torres que era un “invitado” del gobierno.

“Ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes, lo que consideramos inaceptable de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir”, señaló.

Todos aquellos que buscan dividir al Gobierno del Partido no son más que gente de derecha que pretende que en el fondo nada cambie en nuestro país.@PedroCastilloTe representa el sentir del pueblo que exige cambios a favor de las mayorías y de eso es garante Perú Libre. pic.twitter.com/fqfWl5CSMp — Perú Libre - Prensa (@Perulibreprensa) September 13, 2021

Cerrón tampoco se quedó callado y respondió al ministro. “Aníbal Torres siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre; el partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestión”, tuiteó.

No obstante, el comunicado a nombre de la bancada no fue consultado previamente con los congresistas. La legisladora Betssy Chávez dijo a Perú21 que se enteró de esa carta cuando salió en la prensa. “Lo más importante en estos momentos es asegurar la gobernabilidad, evitar los entredichos, hay que disminuir el ruido y no echar leña al fuego”, declaró Chávez. Desde el partido Perú Libre, indicaron que Torres es “el responsable de la caviarización del gobierno”. Las disputas internas no tienen cuándo acabar.

Tenga en cuenta

-Hace unas semanas, Aníbal Torres reveló que en una reunión en su casa hubo una “conversación tensa” con Vladimir Cerrón tras indicarle que no era posible aplicarse el ideario marxista de su partido.

-Cerrón es secretario general de la organización.

