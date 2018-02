No es bienvenido. La ministra de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovin, envió una carta al gobierno de Venezuela en la que le retira la invitación al mandatario Nicolás Maduro de asistir a la VIII Cumbre de las Américas programada para el 13 y 14 de abril.

En la carta se argumenta que la decisión corresponde a respetar lo establecido en la Declaración de Quebec adopatada en la III Cumbre de las Américas en 2001.

"El Gobierno de la República del Perú ha decidido retirar su invitación al Gobierno de la República de Venezuela para aprticipar en la VIII Cumbre de las Américas"

Carta retirando la invitación a Nicolás Maduro de la Cumbre de las Américas.

Esta mañana, el presidente Nicolás Maduro afirmó que pese a la decisión del Grupo de Lima de no darle la bienvenida al Perú, él llegará a la capital y será parte del evento multilateral.

"Me tienen miedo, no me quieren ver en Lima, me van a ver porque llueve, truene, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre con la verdad de Venezuela. Tengan la seguridad de esto", sentenció.