Los detalles de la información sobre el ex presidente Alan García entregada a Uruguay Gobierno peruano descartó que exista persecución política contra el ex jefe de Estado. Embajador uruguayo recibió nota diplomática en la que nuestro país sustenta por qué no se le debe conceder el asilo.

Como se recuerda, el expresidente Alan García solicitó asilo político a la embajada de Uruguay. (Foto: Agencia Andina) Como se recuerda, el expresidente Alan García solicitó asilo político a la embajada de Uruguay. (Foto: Agencia Andina)