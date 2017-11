Perito grafotécnico también viajó a Andorra para revisar documentación

Durante esta semana, Perú21 informó que un equipo de fiscales, encabezado por Hamilton Castro, viajó a Andorra para solicitar a sus pares del Principado toda la documentación relacionada a los depósitos que habría hecho Odebrecht en cuentas vinculadas a ex funcionarios peruanos. Hoy, el Diario Oficial El Peruano confirmó lo anticipado por este periódico y dio otros detalles.

A Castro lo acompañó el fiscal Sergio Jiménez Niño, pero además el perito grafotécnico José Antonio Gutiérrez Flores. El viaje se realizó del 14 al 18 de noviembre ¿Pero por qué la presencia de un profesional como este último era necesaria?

Recordemos. El pasado viernes, Gabriel Prado Ramos, ex jefe de Emape durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se presentó ante la Comisión Lava Jato del Congreso. La razón de su convocatoria se debió a que su nombre, al igual que el de otros ex servidores públicos, apareció en documentos de la Banca Privada D'Andorra (BPA) que fueron publicados por el diario El País de España.

De acuerdo al periódico español, Prado y los demás ex funcionarios habrían abierto cuentas en la BPA para recibir "sobornos" de parte de Odebrecht, aunque él mismo negó ante la comisión que haya recibido dinero de la empresa.

En una último informe, El País difundió documentación de la BPA en la que Gabriel Prado se presentaba como consultor de empresas y estampó su firma en un formulario con el fin de abrir la cuenta Renton Holding.

Para confirmar que Prado era el indiscutido beneficiario de RH, el diario publicó el documento, con fecha 17 de octubre de 2013, en el que un notario de Panamá da fe de la titularidad. Prado Ramos reconoció en el Parlamento que era su rúbrica, pero no quiso aclarar si era su letra la que aparecía en el resto del formulario de apertura de cuenta. Dijo que todos los detalles se lo había dado al fiscal Hamilton Castro.

Ante este escenario, el viaje del perito grafotécnico junto a Castro parece entendible, ya que su función es identificar la caligrafía de una persona. Si bien esto sucedió con Gabriel Prado, es probable que existan más papeles como estos que involucren a los otros ex funcionarios.

Entre ellos figuran Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petroperú, a quien la brasileña le depositó, de acuerdo a El País, US$1.3 millones; y Horacio Cánepa, ex árbitro que favoreció a Odebrecht con numerosos laudos, al que se le transfirió US$1.4 millones.

También figuraba Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, quien junto a su hijo Jorge Peñaranda Málaga habrían recibido –según el medio– US$2.6 millones.