Peritaje al reloj de Mamani señala que no se manipularon videos, pero se borraron archivos

Durante el debate por el desafuero de los congresistas Kenji Fujimori , Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, en el Pleno del Congreso se dio cuenta del peritaje que realizó la Fiscalía al reloj con el que Moisés Mamani (Fuerza Popular ) grabó a los tres citados legisladores para denunciar que compraron votos con el fin de evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski .

Sobre el documento, los parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que hubo manipulación en los videos y audios entregados por Mamani al Ministerio Público. Sin embargo, el peritaje también señala que se borraron varios archivos del reloj espía.

La Fiscalía agrupó el material entregado por Mamani , un total de 17 archivos entre audios y videos, en cuatro grupos bajo la denominación de muestras.

El peritaje constató que en la memoria del reloj no se encontraron 11 audios de la Muestra 1. De la Muestra 2, se encontraron algunas coincidencias, excepto en el video "borea.AVI" en el que "una separación de 20 minutos y 07 segundos que no fue recuperada". Sobre las Muestras 3 y 4 no se encontró relación alguna con reloj.

El documento también señala que solo se pudieron recuperar cuatro de los videos borrados de la memoria del reloj.

Peritaje de la Fiscalía señala que solo se recuperaron cuatro de los videos que fueron borrados de la memoria del reloj de Mamani. (Perú21) Peritaje de la Fiscalía señala que solo se recuperaron cuatro de los videos que fueron borrados de la memoria del reloj de Mamani. (Perú21) Perú21

No obstante, sobre la manipulación o edición del material entregado por Maman i, el peritaje señala lo siguiente: "No se detectaron signos de edición o manipulación en el contenido de los archivos de audio de la Muestra 1. Los tres archivos de audios y videos de la Muestra 2 fueron editados para ser "renombrados", pero que no afectaron el contenido o secuencia de fotogramas. De la muestra 4, se ha verificado que el archivo evidencia un corte abrupto que puede obedecer al apagado del equipo grabador o manipulación en la modalidad de corte; sin embargo, no afectó al contenido de imágenes y audio que conforman este archivo de video".

Peritaje de la Fiscalía señala que no hubo manipulación de los videos entregados por Mamani. (Perú21) Peritaje de la Fiscalía señala que no hubo manipulación de los videos entregados por Mamani. (Perú21) Perú21