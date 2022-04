La noche de este miércoles, 13 de abril, se cayó la señal de Willax TV mientras se emitía el programa “Beto a Saber”, conducido por el periodista Beto Ortíz. Frente a ello, periodistas y políticos se pronunciaron al respecto mediante sus redes sociales.

El gerente de televisión de Willax TV, Alberto Moreno, señaló en diálogo con este medio que aún no han detectado la falla y los técnicos se están encargando de descubrir cuál fue su origen.

“Estamos en eso, aún no tienen detectada la falla. Estoy en comunicación con los técnicos, pero lo único que queda es esperar. Estamos tratando de llegar al fondo, pero aún no hay novedades. Aún no sé en qué momento me darán la información adecuada”, manifestó.

Asimismo, Beto Ortiz utilizó su cuenta de Twitter para publicar un video en el que calificó de “sumamente extraño” el momento en el que se cayó la señal de Willax TV, pues mencionó que durante la emisión de su programa estaban denunciando el abandono de las personas afectadas por las protestas en diferentes regiones del país.

“Cuando estábamos denunciando el abandono en que se encuentra los heridos de las protestas y los deudos de las víctimas, simplemente nos levantaron del aire. ¿Quién? Todavía no lo sabemos, pero es muy extraño que hayamos desaparecido de la señal abierta, del cable, de Direct TV, de Movistar, de Internet, de YouTube. Demasiada coincidencias en un momento en el cual hemos sido víctimas de una sentencia condenatoria por supuesta difamación”, indicó en su video.

“En un momento en que el presidente de la República (Pedro Castillo) le manda cartas notariales a la director de Panorama (Rosana Cueva) para que se rectifique de una información que a todas luces es cierto. Esto es sumamente extraño y apenas sepa qué ha pasado lo contaré”, agregó.

Por su parte, la también periodista de dicho medio y conductora del programa “Políticas”, Carla García, aseveró que la libertad de prensa podría estar amenazada por el Gobierno.

“Se va a negro la pantalla de Willax y tampoco carga la web durante el programa de Beto Ortíz y en medio de las denuncias. Espero que no sea lo que parece. La libertad de prensa amenazada en el Perú por Castillo Terrones”, escribió en Twitter.

Por su parte, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), también se manifestó al respecto y del mismo modo calificó de “muy extraño” la caída de la señal.

“Willax se va del aire. Muy extraño. Atentos en defensa de la libertad de expresión”, escribió mediante la misma red social.

El excongresista Juan Sheput también dio su punto de vista sobre este tema y señaló que el jefe de Estado y el Gobierno estarían tras la interrumpción del programa de Ortíz.

“La salida de Willax TV del aire nos debe hacer recordar la carta que envió Pedro Castillo, como presidente electo, al MTC para que levantaran su señal. Lo hizo en represalia a las denuncias que se hizo en espacios como el de Beto Ortíz con Claudia Toro”, expresó en Twitter.

