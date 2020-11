Durante la protesta contra el régimen de Manuel Merino de Lama del pasado jueves 12, personal de prensa del Grupo El Comercio, RPP, Cuarto poder y Ojo Público resultó herido y amedrentado por agentes que reprimían a los manifestantes. A continuación sus testimonios.

Leah Sacín (RPP): “La reacción de la Policía nos sorprendió”

Eran 40 o 50 policías que cargaban a una persona. A uno de los manifestantes. En ese momento decidimos bajar de la móvil porque mi impresión era que podía pasarle algo a esta persona. Eran muchos policías y lo estaban llevando de muy mala manera. Quisimos grabar y en todo momento nos identificamos como periodistas, como se puede ver en el video. Incluso yo gritaba que era periodista. Sin embargo, la reacción de la Policía nos sorprendió. No querían que grabemos y tampoco parecían muy interesados en que estuviéramos ahí. No me consta por qué intervinieron a esta persona, pero por lo menos sabemos que no le pasó nada después. Fue muy raro ver a tantos policías interviniendo a una sola persona. Hemos registrado todas las acciones para el Ministerio Público.

Alonso Chero (Grupo El Comercio): “Pudieron perforarme un órgano”

Crucé una callecita que está entre Abancay y Leticia, me puse a buen recaudo en una bodeguita. Una persona se me acercó para mostrarme que estaba herida y en eso me percaté de que un grupo de policías venía en avanzada, así que corrí. Sentí el impacto en la espalda, pensé que era un codazo. Luego encontré a un grupo de colegas que me dijeron que tenía un agujero en la ropa, llegó una brigada de médicos y les pedí que me revisaran. “Llamen a la ambulancia, no está bien”, dijeron. Yo respondí que no era necesario porque me sentía bien, pero después otro me dijo: “Tú no puedes seguir, esto está mal”. En la clínica me sacaron una canica de vidrio que estaba a dos centímetros de la columna. Los médicos me dijeron que tuve suerte porque pudo haberme perforado algún órgano.

José Miguel Hidalgo (Cuarto Poder): "Tengo un impacto en la zona lumbar”

Hay periodistas, fotógrafos, camarógrafos con impactos de perdigón. Mi camarógrafo, Roberto Muñoz, tiene dos impactos de perdigón en el brazo y llevaba el brazo a la altura de su cabeza para sostener la cámara, por lo cual los disparos apuntaban al pecho o al rostro. Yo tengo un impacto en la zona lumbar, en la espalda. Nosotros gritábamos que éramos periodistas, estábamos identificados y en una zona donde solo había medios y nadie cometía ningún acto violento, pero aún así sufrimos los impactos. Si hubiera sido un periodista o dos heridos, ok... pero fueron tres, cuatro, cinco y más.... ¿de qué estamos hablando? No estaban disparando a gente violenta, sino a personas que estábamos haciendo nuestro trabajo.

Oscar Castilla (Ojo Público): “Se le podía ver la tibia al fotógrafo Alonso Balbuena”

Alonso Balbuena vio a un grupo de 10 policías acercarse. En eso nota que hacen un ademán para disparar las bombas lacrimógenas. De pronto escucha el disparo e inmediatamente siente algo en la pierna. Le tardó unos instantes en darse cuenta de que el impacto era de gravedad. Luego se percató de que un grupo de policías se acercaba adonde él estaba. Para evitar que las represalias continúen, Alonso rápidamente les muestra su identificación de periodista. Luego fue trasladado a un hospital cercano para ser tratado. Alonso se encuentra aún en el hospital y está en cirugía. Su estado no es crítico, pero pudo serlo si es que el impacto caía en otra parte de su cuerpo. Era la primera vez que le ocurría algo semejante. Se le podía ver la tibia. Va a estar en reposo por una semana.

