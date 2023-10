En su cuenta de Twitter acaba de colgar un artículo de The Economist titulado “The lessons from Hamas’s assault on Israel” (“Las lecciones del asalto de Hamás a Israel”). Un breve ensayo que pincela el complejo escenario internacional con ponderación, sobriedad y perspectiva británica. Y que, luego de trazar claramente la línea que condena a Hamás y su séquito de relativistas, advierte los riesgos de una respuesta larga y desproporcionada por parte de un político cuestionado. Una represalia que podría desbordarse a toda la región, y que ya implica un balance que sugiere un golpe de timón, concluyendo que “dos décadas de política exterior israelí hacia los palestinos acaban de volar por los aires en llamas”.

Todo el mundo se pregunta qué pasó con el gran sistema de inteligencia israelí, que, en realidad, son tres servicios de inteligencia.

Bueno, tengo que confesar que no he analizado en detalle el tema porque no soy experto en el Medio Oriente, pero todo indica, en efecto, que fue la falla de inteligencia más grande en 50 años en Israel.

¿Qué pasó con el primer ministro Benjamín Netanyahu?

Creo que muchos especialistas piensan que no es irrelevante que Israel había sido sacudida en los últimos meses por una división política profunda por el intento del primer ministro Netanyahu de avasallar al Poder Judicial de Israel. Eso por un lado.

Parece que hubo alertas a las que no se hicieron caso.

Yo creo que el hecho de que el gobierno de Netanyahu no haya hecho nada para impedir los nuevos asentamientos ilegales en términos de la ley internacional en Cisjordania hizo que se incremente el nivel de escaramuzas y encuentros violentos entre colonos israelís y palestinos en esa zona. Eso, por otro lado, habría acaparado la atención de los servicios de inteligencia. Desde luego, nada de eso disminuye el horror de lo que hizo Hamás.

Estuvo muy activo en Twitter citando las reacciones al conflicto. ¿Cuál será la reacción de Israel?

No tengo duda de que va a haber una ofensiva más grande de parte de Israel. El hecho de que no hayan entrado ya me hace pensar que están pensando en sus opciones.

¿Se espera una respuesta que puede implicar el copamiento total de la Franja de Gaza?

De todas maneras será una operación difícil y complicada. Hamás ha tenido años para prepararse. Se nota, por lo que ha pasado la última semana, que han tenido un nivel de organización y armamento significativo que, se supone, viene por el apoyo de Irán.

¿Cuáles serán las consecuencias económicas de este nuevo conflicto? ¿Cree que lleguen a sentirse hasta el Perú?

No creo que haya consecuencias directas. Creo que es otro factor de incertidumbre y desestabilización en un contexto mundial ya complicado con la guerra a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

La guerra de Rusia y Ucrania afectó el gas, el cobre… ¿Esta guerra qué afectará?

Bueno, ya ha habido un incremento inmediato en el precio del petróleo, que es lo que siempre pasa cuando hay este tipo de acontecimientos de inestabilidad en el Medio Oriente. Pero creo que no ha sido tan significativo. Vamos a ver. Lo que sí afectaría es si se convierte en un conflicto regional mayor…

Se habla de Libia…

Hasta ahora no hay señales de que esto vaya a pasar. Pero, como te digo, lo que sí afectaría es si se convierte en un conflicto regional en el que Irán esté involucrado más directamente y también Estados Unidos, evidentemente.