Periodista que denunció a Yonhy Lescano: 'Me pidió disculpas, le creí, pero volvió a decirme cosas sexuales'

Rompió nuevamente su silencio. La periodista que denunció a Yonhy Lescano por acoso sexual, contó detalles sobre la conducta que tuvo con ella el parlamentario de Acción Popular.

La mujer, quien permanece en el anonimato por su seguridad, dijo que ella se comunicaba únicamente por WhatsApp con el congresista y que se dio cuenta de su actitud cuando él comenzó a hablarle en doble sentido.

"La conversación agraviante fue en setiembre pero luego se repite en dos oportunidades más", contó a Cuarto Poder. De acuerdo con su testimonio, ella con mucho respeto intentó salir del tema.

Cuando el congresista le escribió frases de grueso calibre y ella le pidió respeto, él parlamentario la llamó por teléfono para disculparse y para decirle que no había sido él.

"Cuando él me pidió disculpas, le creo pero luego vuelve a decirme cosas con matiz sexual. Si ese señor decía que no fue él, sino su seguridad, por qué luego me vuelve a hablar de esa manera", preguntó.

La periodista dijo que ha recibido muestras de apoyo pero también varios insultos y cuestionamientos a su denuncia. "La actitud del congresista es terrible, él sabe lo que ha hecho, lo que ha escrito, la gente piensa que yo soy la responsable"

"Él se pone como víctima y me pone a mí como la acosadora" "Siento miedo. Hay personas que siguen maltratándome en las redes sociales, sigo con esa sensación", sostuvo.