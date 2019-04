Periodista chilena de CNN afirma que calificar a Alan García de víctima o mártir es excesivo

La noticia del suicidio del ex mandatario Alan García trascendió fronteras y despertó una serie de comentarios desde diferentes posturas. Uno de ellos, bastante crítico, fue el vertido por la periodista Carla Rincón, conductora del programa Marca Registrada, de CNN en español.

Rincón calificó de excesivo el calificativo de mártir que se cierne sobre Alan García tras conocerse su muerte. En la misma línea señaló que García no era un perseguido político sino "un investigado por la justicia".

"(...) pero de ahí a calificar a Alan García de víctima o de mártir me parece excesivo. No fue un perseguido político fue un investigado por la justicia. Como todos tienen luces y sombras, un político como los que ya no quedan y supo detectar que pensaban los ciudadanos, pero cuyos gobiernos se vieron manchados por la corrupción", comentó la comunicadora..

Con estas declaraciones, la periodista se convirtió en tendencia por varias horas en Twitter. En esta red social los usuarios vienen compartiendo sus comentarios a través del hashtag Alan García no es un mártir..