Nos recibe en la puerta de su casa con una amabilidad y sencillez, que se agradece. Cuenta, con voz tranquila y con una sonrisa, que las piezas de arte y la decoración de su hogar siempre han estado a cargo de su compañera de vida, Charo, la madre de sus dos hijos ya profesionales, que ahora viven en el extranjero. El exministro de Economía durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti es crítico con Dina Boluarte: “Ella es un pie de página”, habla claro sobre Pedro Castillo: “nunca habíamos tenido un gobierno tan inepto además de corrupto”, y es frontal, sin perder el sentido del humor, al referirse al “caviarismo” o “caviarato”, tan relacionado con el periodo presidencial del que fue parte: “A mí es más difícil calificarme. Como he escrito un libro a favor de la Constitución (del ‘93) entonces por allí no soy caviar, pero luego hablo de estas cosas (caso Zoraida Ávalos o Sunedu) y sí soy medio caviar. Por eso leí en Twitter que me pusieron una chapa que me parece bien y es caviar de provincia”.

EN AYACUCHO

El Vilquino impasible, dice el exministro cuando hablamos de su temperamento. Explica que así son en Vilcashuamán, el pueblo donde están todas sus raíces y donde creció junto a sus cinco hermanos, su padre policía y su madre ama de casa. Dice “hablamos despacio y creo que pensamos antes de hablar, pero nada especial”. Sobre los tiempos escolares en el pueblo y universitarios en Huamanga, comenta que era chanconcito y empeñoso. “Estudiaba porque me gustaba estudiar, pero en lo demás no destacaba. Yo era inseguro y tímido, de hecho, no sabía bailar mucho, hasta ahora no sé bailar”, confiesa. Pero la historia de Waldo Mendoza es un poco de cuento. Desde Ayacucho postuló a una práctica que daba el Banco Central de Reserva, un concurso a nivel nacional donde elegían a 15 muchachos de Lima y 15 de provincias. El primer año no lo logró, pero en el segundo intento sí y terminó siendo el primero de su grupo. Con ello le correspondía una beca en la Universidad Católica a la que accedió sin dudar: “Ese evento cambió mi vida. Nunca hubiera estudiado en la Católica, ni soñándolo. Fue una beca tan buena, como el sueldo de mi papá”, explica Mendoza quien es ahora profesor en su alma mater, donde espera “seguir mejorando y aprendiendo para enseñar mejor”.

EN LIMA

Aunque regresó a su tierra para ser profesor en la Universidad de Huamanga, durante los años más duros del terrorismo —a finales de los 80—, tuvo que volver a la capital, cuando fue llamado para ser jefe de prácticas en la carrera de Macroeconomía. Explica que después de la oportunidad que tuvo, “el resto ya casi vino solo”, haciendo la maestría en la Católica y con el ofrecimiento de enseñar, que “fue una de las pocas veces que contesté sin consultarle a Charo”, dice riendo. Después llegaron las ofertas de puestos en el Estado. Waldo Mendoza explica que se mueve en mundos bien distintos. “Un día estoy almorzando con mis amigos Julio Velarde, Carlos Oliva, Luis Alberto Arias, el Chino Gallardo y nos vamos al Club Nacional bien ficho y el fin de semana estoy en el Club Cangallo, que está en San Juan de Lurigancho, tomando unas cervecitas. Creo que eso me enriquece, me permite ver dos mundos distintos y también entender ciertos procesos, quizá con ventaja sobre los que no tienen esa posibilidad de conocer ambos mundos” comenta.

EN TODO EL PERÚ

Para Waldo Mendoza la macroeconomía del país está intacta. Aunque dice que es el peor semestre desde 2009, quitando el periodo de la pandemia, también asegura que sabemos cómo salir de estas crisis: “hay una receta y unos recursos”. Sin embargo, para él, el problema real es que la división de poderes está desapareciendo. “El Estado de derecho está debilitándose y no es algo que se sienta en el corto plazo.” Para explicarlo se extiende en ejemplos como la nueva Sunedu, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la acusación constitucional contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia y las modificaciones desde el TC a la cuestión de confianza. “Últimamente, hemos tenido golpes inmensos contra el capital humano y la institucionalidad”, concluye.





CHISPAZOS

¿Qué opina del gobierno de Dina Boluarte?

Dina no pinta. Dina no opina sobre los temas importantes, ni sobre Sunedu, ni la Junta… no opina. Creo que le han prohibido opinar. Dina está contenta con cualquier cosa que la mantenga en el poder. La preocupación es que no tenemos los actores que puedan enderezar esta caminata.

¿Qué piensa de las protestas que se están dando?

La movilización del 19J ha sido interesante e importante, aunque no marché.

¿Está de acuerdo con salir a marchar?

Estaba de acuerdo y creo que en la siguiente voy a hacerlo, pero quienes salen no protestan por los motivos que estamos hablando, la Junta o Zoraida son temas lejanos y por eso no veo como salir de esto. Estoy muy pesimista.

¿La salida de Boluarte es una solución?

Eso no resuelve el tema. Dina es un pie de página, no importa mucho cambiarla porque los cambios estructurales están viniendo del Congreso, el TC y la Fiscalía, que al parecer colabora también.

¿Piensa que estamos llegando al peor momento?

Hay una frase muy bonita que yo siempre utilizo, que es de un personaje de Alonso Cueto que dice: ‘En el Perú hermano, todo es empeorable’. Una frase que viene de Machado y creo que en la parte macroeconómica no se aplica, pero en la institucional estamos cada vez peor.