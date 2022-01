Rebelde y desobediente en la etapa escolar. Seria, puntual y precisa cuando de derechos humanos se trata. La abogada Ruth Luque tiene una larga experiencia en casos que la han marcado, sobre todo en las zonas más altas de su región, Cusco, donde ha ejercido desde la etapa universitaria. Víctima de violencia familiar, con poco más de 40 años y una hija de 12, Luque se ha ganado un espacio en la izquierda peruana y, aunque abiertamente respalda a Pedro Castillo, también lo critica desde “la cólera” que le ha causado, por ejemplo, alguna de sus respuestas en las entrevistas que el presidente ha brindado en los últimos días.

¿Incorregible?

Hoy emociona a sus padres hasta las lágrimas, pero hubo un tiempo en que les pintaba canas. Al ser la hermana del medio, “no tenía mucho control”, era contestona y hacía lo que quería, hasta que descubrió que le gustaba estudiar. La habían cambiado de colegio para disciplinarla, uno de monjas donde era mejor no hablar quechua “porque el castellano moteado te volvía sujeto de burla”. Y es que ella estaba dividida como el matrimonio de sus progenitores. Su padre era un orgulloso quechuahablante con un don como el que ella ahora siente que tiene, para leer la naturaleza y entender las plantas. Su madre, una mujer muy trabajadora, el motor para sacar adelante a sus tres hijas, incluso superando un cáncer y sobreponiéndose a cualquier adversidad. Ante el conflicto eligió a su abuelo materno como imagen a seguir: “Era juez de paz en la localidad de Lucre. Un hombre justo y querido en la comunidad. Viví enamorada de él, de cómo imponía autoridad. Era muy seguro, siempre puntual y nunca fallaba a la palabra”.

No quería denunciar

Desde la universidad, Luque levantó la voz por los derechos de muchos. Lo hizo incluso en casos emblemáticos como la muerte en la provincia de Chumbivilcas, de Marcelino Valencia y su alumno Zacarías Pasca, en manos del alférez de la Policía Miguel Ángel Alva Quiroz, en 1990. Un caso que, a pesar de las evidencias, de la fosa que se descubrió que les hicieron cavar a las víctimas con torturas para luego allí enterrarlos, continúa hasta ahora, 30 años después, en la Corte Suprema sin resolverse. Si bien peleaba importantes causas sociales –incluso defendiendo a comunidades enteras por conflictos ambientales–, cuando en 2016 fue víctima de violencia psicológica por parte de su esposo, al principio no supo qué hacer. Luque participaba en la campaña del Frente Amplio, con el número 5. Las horas de llegada, las llamadas, las conversaciones con hombres… los celos. “Tuve que pedir medidas de protección aunque no quería denunciar, pensaba en mi hija, sentía que le estaba haciendo daño al quitarle a su padre y me costó mucho la ruptura legal, pero tuve el apoyo de mis amigas que me llevaron a una comisaría a denunciar y luego a hacer las maletas para viajar a Lima”. En 2021 salió elegida congresista, también acompañando a Verónika Mendoza, esta vez por Juntos por el Perú.

En la práctica

Para Ruth Luque, la llegada de Pedro Castillo a la presidencia supone la representación de los pobres. Ella cuenta cómo en la campaña, desde muchos lugares del país, la gente rezaba para que no le hicieran daño al candidato. “Había esperanza de que haga lo que nadie había hecho” y sin embargo, hoy, desde la bancada aliada, también encuentra un espacio de crítica hacia el mandatario, por ejemplo, en el grave caso de Repsol. Afirma que ha quedado la sensación de que el Estado no nos defiende y dice espontánea: “Si yo fuera presidenta, ¿qué habría hecho? La hubiera cerrado. Bueno, hay un contrato pero habría sido más drástica contra la empresa. Probablemente habría ido a la casa matriz emplazando pública y políticamente a Repsol… frente a la gravedad, yo no habría esperado un decreto supremo que declare emergencia climática, aunque es importante, no hay coherencia con el impacto que está sufriendo la gente y el país. Aquí el clima no tenía qué ver”.

Chispazos:

¿Qué sensación tras las entrevistas al presidente?

“Era importante que decidiera dar entrevistas, pero creo que el presidente debió ser más claro. Siento que no fue bien asesorado, tal vez debió preparar mejor sus respuestas”.

¿Mala asesoría o falta de capacidad?

“Nadie tiene desde el inicio el manejo total. Creo que, en el caso del presidente, desde que ha asumido su gobierno, no ha logrado consolidar un equipo que lo ayude a lograr la visión que dijo que tenía durante la campaña”.

Si le pregunto por Cuba, ¿usted sí tiene una respuesta?

“Sí. Yo creo en la determinación de los pueblos y sus decisiones democráticas… no he tenido la oportunidad de estar allá, pero también es cierto que Cuba ha vivido un fuerte bloqueo económico. Me es complejo señalar tajantemente si es o no dictadura”.

¿Y en el caso de Venezuela?

“Sí, creo que no me sentiría representada. No es una democracia”.

Democracia no, ¿pero dictadura?

“Para mí, no es una democracia. No garantiza derechos plenos para su gente. Sus elecciones no han reflejado transparencia”.

¿Y la respuesta de Pedro Castillo de que hay venezolanos en Perú igual que peruanos en Venezuela?

“No pues, hay una crisis humanitaria”.

¿Qué sintió con la respuesta del presidente?

“En ese momento sentí mucha cólera”.

¿Cree que Pedro Castillo va a terminar su mandato?

Sí. No creo que se logren los 87 votos [en el congreso] durante estos cinco años de mandato.

