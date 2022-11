Imperturbable, aunque sonriente. Patricia Juárez asiste a nuestra cita por Zoom, puntual e intentando “estar relajada”. Es una actitud que le cuesta cierto esfuerzo “porque normalmente estoy muy a la defensiva”, confiesa. Remamos hacia su niñez en Ica, cuando su padre trabajaba en la Marcona Minning Company y, luego, cuando vivió en la ciudad junto a su madre y hermanos, para estudiar la secundaria y los primeros años de Derecho. Recuerda la educación en tiempos de Velasco, cuando “se hacían asignaciones de corte más socialista. De alguna manera repetía lo que decían los textos escolares, mensajes de que la tierra era para quien la trabaje, pero con el paso de los años se entiende que, además de la justicia social, debe haber seguridad jurídica para los inversionistas sin descuidar a quien genera la riqueza”. Juárez está de acuerdo con que la llamen conservadora y se sitúa políticamente en la centroderecha. Cuenta agradecida que es abuela de 4 nietos y se describe burlona, amante de la música y el baile. “Tengo un humor que nadie diría”, asegura.

Hija de la minería responsable

La empresa norteamericana donde trabajaba su padre les daba todo. Tenían colegio gratis, un hospital de primera calidad con médicos de Lima, profesores en primaria de altísimo nivel y hasta la propia distribución de las casas. “Yo he vivido lo que es una sociedad capitalista, era una concesión exitosa en el desarrollo de la actividad minera y el beneficio de los trabajadores y sus familias”, asegura Juárez cuando le pregunto si de alguna forma las enseñanzas escolares calaron en ella. “He conversado con mucha gente de izquierda y creo que nunca podría ser de izquierda”, afirma. Pasaban los veranos en la playa, sin bloqueador, mañana, tarde y noche al sol. Qué bárbaro, exclama riendo. En invierno estudiaban y pasaban el tiempo, sobre todo, en el núcleo familiar. “Mi papá siempre aconsejándonos que terminemos de estudiar y mi mamá repitiendo que nunca dejemos que un hombre nos avasalle. Ambos querían que tengamos la capacidad de salir adelante si estábamos solas”, comenta mientras reconoce que sus padres eran “bien adelantados”.

De Ica a Lima

A mediados de la carrera de Derecho, Patricia Juárez se casó con su primer esposo, quien era 10 años mayor que ella. Se mudaron a Lima y terminó sus estudios. Tuvo dos hijas y empezó a trabajar. La política le llamaba la atención, pero no fue hasta que conoció a Luis Castañeda Lossio, cuando era abogada en la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, que se inscribió a un partido. “Solidaridad Nacional recién se estaba armando y, aunque eso podía significar problemas y hasta persecuciones, como me gustaba, tomé la decisión de participar”, comenta. Rápidamente la designaron como coordinadora en temas de la mujer y, aunque nadie en su familia había militado en un partido como lo hizo ella, sus padres eran entusiastas seguidores de Belaunde y Acción Popular. “Siempre tuve ese interés, los noticieros y el quehacer político, a lo que sumé el Derecho y el estudio de las leyes y la Constitución”, explica.

“Agüi al congrejo”

Patricia Juárez tiene una personalidad casi secreta. Un perfil, incluso para los colegas “demasiado serio”, reconoce, y, sin embargo, no solo se confiesa divertida, sarcástica y reilona, sino que cuenta que le encanta bailar (en fiestas y en los gimnasios) aunque “mis parejas no han bailado nunca y ese es mi karma”. Cuenta también que le gusta mucho estar sola, manejar escuchando música, que prefiere no tener seguridad porque le quita privacidad y que le encantaría cantar “pero canto pésimo y se burlan de cómo lo hago”. Como emotiva abuela que es, vive deslumbrada por sus nietos y por las primeras palabras que le dijeron, “agüi al congrejo” es la frase que repetía el mayor de sus nietos durante la campaña al Congreso, donde acepta que se vive una época sin límites. “Hay un desenfreno verbal y es un momento convulso, diferente y grave”, concluye.

Chispazos

¿Fuerza Popular ha logrado una bancada cohesionada? Sí, comenzamos 24 y seguimos siendo 24. No es fácil. Es complicado mantener la unidad, pero creo que Fuerza Popular también ha aprendido de los errores del para evitar, por ejemplo, el transfuguismo.

Sí, comenzamos 24 y seguimos siendo 24. No es fácil. Es complicado mantener la unidad, pero creo que Fuerza Popular también ha aprendido de los errores del para evitar, por ejemplo, el transfuguismo. ¿Es complicado mantener la unidad? Hay momentos en los que tenemos que acatar lo que el grupo acuerde, como sucedió con mi voto a favor de la Sunedu, algo con lo que no estuve de acuerdo.

Hay momentos en los que tenemos que acatar lo que el grupo acuerde, como sucedió con mi voto a favor de la Sunedu, algo con lo que no estuve de acuerdo. ¿Quién tuvo la última palabra en esa oportunidad? Nosotros tenemos al jefe del gabinete de asesores, que es Miki Torres. Otras veces el secretario general, que es Lucho Galarreta. Y otras, está Keiko Fujimori . Pero depende si el pedido es de uno de los congresistas. Todo se discute a la interna. No recuerdo quién estuvo en lo de la Sunedu porque ya pasaron algunos meses, pero hay veces en las que se tiene que ceder y eso fue lo que pasó.

Nosotros tenemos al jefe del gabinete de asesores, que es Miki Torres. Otras veces el secretario general, que es Lucho Galarreta. Y otras, está . Pero depende si el pedido es de uno de los congresistas. Todo se discute a la interna. No recuerdo quién estuvo en lo de la Sunedu porque ya pasaron algunos meses, pero hay veces en las que se tiene que ceder y eso fue lo que pasó. ¿Ha hecho un mea culpa por no haber trabajado el PL que ha llevado al pedido de cuestión de confianza actual? La explicación es que nosotros, en la comisión, recibimos más de 250 proyectos de ley en mi gestión, y resolvimos muchos. Del Ejecutivo me parece que tuvimos 9. Pero sí, reconozco la responsabilidad de que este PL no fue enviado al archivo, aunque explique todo el contexto del trabajo de la comisión, no puedo no reconocer los errores. Se pudo enviar al archivo y no se hizo.

La explicación es que nosotros, en la comisión, recibimos más de 250 proyectos de ley en mi gestión, y resolvimos muchos. Del Ejecutivo me parece que tuvimos 9. Pero sí, reconozco la responsabilidad de que este PL no fue enviado al archivo, aunque explique todo el contexto del trabajo de la comisión, no puedo no reconocer los errores. Se pudo enviar al archivo y no se hizo. Cree que pueda llegar esto a mayores, lo de la Cuestión de Confianza? No creo porque lo que se plantea es derogar una ley que ha sido debatida en el congreso y sometida a control constitucional. Si es que se pretende aplicar por la fuerza este tema, ya estaríamos hablando de un golpismo. Pero, ¿para qué lo hacen? Definitivamente es un distractivo y una agudización de contradicciones para la OEA. Yo creo que claramente es la preparación de un escenario para la OEA. No creo, sinceramente, que llegue más allá. No tienen ni el respaldo de la bancada de Perú Libre. Todo lo que quieren es llamar la atención de la OEA .

No creo porque lo que se plantea es derogar una ley que ha sido debatida en el congreso y sometida a control constitucional. Si es que se pretende aplicar por la fuerza este tema, ya estaríamos hablando de un golpismo. Pero, ¿para qué lo hacen? Definitivamente es un distractivo y una agudización de contradicciones para la OEA. Yo creo que claramente es la preparación de un escenario para la OEA. No creo, sinceramente, que llegue más allá. No tienen ni el respaldo de la bancada de Perú Libre. Todo lo que quieren es llamar la atención de la . ¿Crees que la oposición va a actuar inteligentemente, en respuesta al gobierno? Espero que sí. En el Congreso, las bancadas recibiremos a la delegación y responderemos de manera alturada los aspectos que creemos que deben escuchar.

Espero que sí. En el Congreso, las bancadas recibiremos a la delegación y responderemos de manera alturada los aspectos que creemos que deben escuchar. El próximo gobierno, ¿cree que será más hacia Antauro Humala o hacia la extrema derecha? Me gustaría ser Agatha Liz.