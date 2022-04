Son las 11 de la noche y la primera vicepresidenta del Congreso aparece vía zoom, como si fuera la primera hora del día; muy despierta y perfectamente arreglada. Acaba de terminar una entrevista con una radio, son días de crisis y nadie descansa, ni sus perros que de pronto empiezan a ladrar. “Son como mis hijos y cada vez que comienzo una entrevista se ponen así”, dice paciente. Su vida tiene dos episodios trágicos y los cuenta con la resiliencia y la calma de quien ha entendido sus propios procesos. “Me ha dolido el alma. Mi historia es triste, pero me ha ayudado a fortalecerme. Ahora siento que puedo con todo”.

De Chimbote a Huaraz

Cuando habla de su infancia, Lady Camones Soriano, describe a su madre: “Amorosa, culta, justa y preparada. Era una mamá gallina y cuando murió hubo un desequilibrio”. Toda la conversación se desvía a aquel accidente, cuando a sus 24 años, toda la familia tuvo que desplazarse a Huaraz, por la muerte de su abuela, y en el camino un tráiler se les cruzó. Cuenta la congresista de APP que su madre le había pedido que cambiara de auto al de sus tíos para estar más cómodas y que unos kilómetros más allá se oyó ese sonido terrorífico e inolvidable: “El tráiler impactó en el lugar donde habíamos estado ambas. Si no me hubiera cambiado de sitio, de hecho, hubiéramos fallecido las dos. Yo vi el impacto, cuando el tráiler arrastraba a toda mi familia y cayó sobre el auto donde iban todos. Ella murió de manera inmediata”.

A pesar de la tragedia, Camones siente que Dios la escuchó porque a los cuatro meses, cuando sufría episodios de depresión, llegó a su vida su actual esposo, un compañero con el que lleva 22 años y con quien ha vivido también un momento de mucho dolor

Maternidad y política

Lady Camones comienza la entrevista hablando de sus tres perros, un shih tzu, una maltés y una pekinés de 6, 4 y 2 años. Comenta así que un día comprendió que “no todas las familias tienen hijos, hay las que tienen perritos” y se ríe antes de seguir con la historia. “Yo fui mamá de un bebé que nació prematuro, vivió un mes y luego murió. Lamentablemente, se me complicó a pesar de los tratamientos y decidimos quedarnos así. Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de haber sido mamá”, dice sonriendo. Cuenta que, junto a su esposo, un juez nacido en Amazonas, hacen una bonita pareja y que se han hecho la idea de que sus hijos ya son grandes y se fueron a vivir al extranjero: “Quizás en la vida yo tengo otro propósito, pues si hubiera sido mamá no estaría en política”, confiesa. Después de 18 años trabajando en Reniec, 11 de ellos como jefa en la región de Áncash, recorriendo los 166 distritos por temas de identificación, fue invitada por Fuerza Popular para ser Gobernadora Regional. Lo evaluó con la familia y aunque el partido pasaba por el momento más impopular de Keiko, en el 2018, postuló considerando que era un paso para llegar algún día al Congreso: “Me golpeó. El primer mes me arrepentí mil veces, pero ya tenía un compromiso. Me di cuenta además que los ataques eran para el partido y no de manera personal”.

Vicepresidenta

Llegó al Congreso como militante de APP. Admira a César Acuña “por su gran corazón” y lamenta que “quizá por no tener esa habilidad de palabra se le pueda estigmatizar al punto de no merecer ser presidente”. Cuenta Camones que se lleva bien con todos en el Parlamento, y después de afirmar “soy malísima para hacer enemigos”, asegura tener un sueño casi sin esperanza: “Me gustaría que la clase política entendiera el significado del arte de servir, que sepa que, cumpliendo ese concepto de la política, comenzaría toda la solución”, e insiste “mucha gente entra para servirse, sin entender que las personas confían en uno para solucionar sus problemas. Los políticos nunca deberíamos olvidar los rostros de la campaña”. Con ese mensaje habla de Pedro Castillo diciendo que “es un improvisado, producto de la casualidad y que prueba de ello es el desgobierno que tenemos. No tendría por qué sentirse derrotado porque pudo tener la voluntad de hacer muchas cosas, pero una cosa es creer que vas a poder sin un equipo técnico que te acompañe, con tanta gente que está buscando servirse de él y del Estado. Es cómplice por omisión y en algunos casos por acción”, concluye.

Chispazos

¿Pedro Castillo es controlado por Cerrón?: “ Al inicio pensé que era una persona que tenía ganas de trabajar y hacer las cosas bien, pero hoy tengo una posición distinta. No creo que sea inocente de las acusaciones, ni que desconozca tantos hechos irregulares que suceden en torno a él… realmente no está capacitado para gobernar” .

“ . ¿Debe asumir luego Dina Boluarte ?: “ Ella tiene un proceso penal y ese es un punto débil. En todo caso, ella debe solicitar que el proceso avance para llegar limpia. Sería la primera mujer en llegar, pero que sea limpia ”.

“ ”. ¿Qué piensa del discurso de Cerrón?: “ Creo que Cerrón está bastante desubicado. Él no es parte del Ejecutivo, es un sentenciado de corrupción y realmente no debería estar ni de portero. Creo que por respeto a la población peruana Castillo no debería aceptar que se acerque al Ejecutivo ”.

“ ”. ¿Se logrará una Asamblea Constituyente?: “ No, el pueblo no quiere eso y no necesitamos una nueva constitución. El desarrollo económico que hemos tenido en el país justamente ha sido por esta Constitución. Eso demuestra que sirve, pero lamentablemente la izquierda quiere su propia Constitución y creo que es un tema de egos. No me parece responsable ”.

“ ”. ¿Qué opina de la querella presentada por César Acuña?: “Creo que debió tener más correa, quizá no fue bien aconsejado y llegó a este extremo en el que se vio como un intento de censurar a la prensa. Él se defendió como persona y veremos qué sucederá en las siguientes instancias”.

