El ‘Diamante’, Julio César Uribe fue uno de los tres jugadores más importantes de la región en los años 80 junto a Maradona y el brasileño Zico. Un profesional exigente y serio —aunque aclara que menos impulsivo ahora— y se describe como alegre, bromista, pero corrupto jamás. Uribe habla durante esta entrevista del orgullo que siente por la vida que lleva y ha llevado, de la rectitud en cada uno de sus movimientos y decisiones, de su acercamiento actual a la política como militante de Renovación Popular desde la Municipalidad de Lima y, en cierta forma, hace un mea culpa por su paso como DT de la Selección Peruana de fútbol: “No tuve tiempo. Fueron solamente 7 u 8 meses. Tal vez si hubiera tenido un proceso normal de unos 3 años… pero tomé la decisión así (apresuradamente) quizá por la edad que tenía y las ganas de cambiar las cosas”.

TALENTO Y CORAZÓN

El quinto de los seis hermanos Uribe Flores, creció en Barrios Altos y logró el éxito gracias a su talento y al esfuerzo imparable de su madre, quien vendía anticuchos en la calle y en un taller de mecánica para sacar adelante a la familia. “Ella fue mi combustible y yo le prometí a los 11 años, cuando comencé a jugar en Sporting Cristal, que le compraría una casa y a los 24 cumplí ese sueño”. Aunque a Julio César le gustaba el box y era bueno también en ese deporte, creció jugando pelota en el barrio: “Nunca tuve miedo a los grandes. Desde chico me han metido patadas y me han querido frenar, pero nunca han podido porque más allá de las cualidades tenía el corazón diferente, el corazón de mi madre”, asegura y se emociona al punto de que se le quiebra la voz. Eran tiempos distintos, también es cierto, y quizá hoy sus jugadas —los dribleos y goles— serían vistas con asombro y reconocimiento en todo el mundo: “Quizá con esta tecnología hubiera estado allá, en el Real Madrid, donde en algún momento hubo un acercamiento. Pero uno tiene que ser respetuoso de los tiempos”, dice con una sonrisa.

SIN PAUSA

Jugó en equipos de Perú, México, Colombia, Bolivia, Italia, China. Dice Julio César Uribe, sin embargo, que tal vez el error más grande de su carrera fue cuando no aceptó una decisión del técnico en el Cagliari Calcio (el equipo donde actualmente juega Gianluca Lapadula). Acababan de premiarlo como el mejor jugador extranjero, era 1982, y el DT eligió a un compañero mandando a Uribe a la banca. Hasta el día de hoy, el ‘Diamante’ sostiene que era correcto, que debieron respetar su posición y productividad y por ello se rebeló, generando más de un conflicto. Hoy, confiesa que no soporta la inequidad y la injusticia, pero acepta también que si hubiera tenido una mejor formación seguramente lo hubiera manejado distinto y dice desde el aprendizaje: “Mientras más grande es uno más humilde debe ser”. Años después fue el entrenador de la Selección Peruana, pero su paso no fue trascendental. Le pregunto insistentemente si le gustaría intentarlo de nuevo y finalmente contesta con una amplia sonrisa: “Solo Dios sabe, pero sí, soy picón y la vida está llena de revanchas”.

EXCELENCIA Y EXIGENCIA

Julio César Uribe Flores fue desde siempre uno de los jugadores más dotados del Perú. En cuanto entró al Sporting Cristal, a los 11 años, donde fue dirigido por el mismo Alberto Gallardo, causó sensación y escaló hasta alcanzar la selección, siendo mundialista en 1982. Después fue técnico y jugador a la vez, como pocos en la historia y aunque siempre su talento fue impresionante, lo que hacía con el pie, dicen los críticos, lo borraba luego con la boca. Revolucionario o conflictivo, hoy el ‘Diamante’ es coordinador de eventos en la Municipalidad de Lima con la esperanza de que las futuras generaciones logren el cambio que tanto se espera.





CHISPAZOS

¿Militas en algún partido político?

Sí, soy militante de Renovación Popular.

¿Estás de acuerdo con la línea de pensamiento de Rafael López Aliaga?

Estoy de acuerdo con los pilares del partido que son corrupción cero y hambre cero.

¿Estás de acuerdo también con la derecha conservadora?

No sé si con lo conservador, pero sí con su nivel de sensibilidad. Me identifico con la gente que menos tiene y siempre voy a ayudar en ese sentido.

¿Además de participar en temas deportivos, quisieras entrar a fondo en política?

Tendría que ser un cargo que tome decisiones de cambio.

¿Congresista?

No, congresista no quisiera ser.

¿Una alcaldía?

Mira, pude ser alcalde de San Isidro, pero renuncié a ser candidato por mi familia. De repente, en su momento, mi país me conoce. El Perú sabe quién soy y creo ser una persona inteligente.

¿Crees que RLA te dejaría ser candidato presidencial?

Rafael López Aliaga es el líder del partido y yo soy parte del cuerpo así que respetaré los rangos jerárquicos, pero también sé que tengo fuerza para poder cambiar las cosas. A mí no me tiembla la mano para tomar decisiones en función de la equidad y el respeto que todo ser humano merece.