Veinte minutos antes de lo acordado, el general en retiro José Williams asiste a nuestra cita virtual. Son casi las siete de la mañana y, a pesar de la espera, no hay seriedad en su expresión ni atisbo de molestia en la conversación. Todo lo contrario. Habla de su infancia, de su familia, de estos últimos años como estudiante y también como profesor. Cuenta que le gusta nadar en aguas abiertas, montar bicicleta, que difícilmente puede estar quieto. Actualmente es congresista, pero estuvo en el mundo militar incluso antes de decidirlo. Ha vivido, por ese motivo, en muchas ciudades del Perú: Tumbes, Cusco, Puno, Tacna, Lima, Iquitos y eso, sin contar las zonas de emergencia como Ayacucho en la época del terrorismo o las misiones de conflicto como la guerra contra Ecuador, donde fue combatiente y condecorado como defensor de la patria.

Soldado desde siempre

Recuerda que, en su infancia, todo el tiempo cambiaban de ciudad. Colegio nuevo, amigos nuevos, casa nueva. La vida militar de su padre lo llevó a conocer las diferentes costumbres, comidas y temperaturas del Perú. Lo recuerda gratamente y, de hecho, lo considera como una preparación para la que sería su elección una vez terminados los estudios. “Esos cambios hacen que los militares seamos activos”, dice a sus casi 70 años, convencido de que aún hay mucho por hacer y aprender. Asegura que una de las mejores decisiones de su vida fue sumarse al Ejército: “Seguí viajando por el Perú con mi familia también, con mi esposa y mis hijos, aunque no en zonas de emergencia” donde, en varias oportunidades, “fuimos, mis compañeros y yo, blanco de ataques, sorteando granadas de artillería y disparos de la aviación como en el conflicto con Ecuador, en 1995. Son riesgos que no se miden de la misma manera cuando se es joven que cuando se tiene familia, pero cuando uno es adulto, también es cierto que se piensa mejor”, asegura.

Chavín de Huántar

Williams tuvo a su cargo la dirección del comando Chavín de Huántar, en el rescate de los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón, en 1997, pero no se lo contó ni a su esposa: “La iba a preocupar y ella de regreso a mí. Solo le dije que estaba entrenando con las Fuerzas Especiales, que debíamos estar listos por si acaso”. Cuenta, además, que, a pesar de lograr el objetivo, la felicidad duró poco, pues pronto se enteraron de la caída de dos de sus comandos, Raúl Jiménez y Juan Valer, además del fallecimiento del magistrado Carlos Giusti Acuña, el único rehén muerto en la acción. Explica, sin embargo, que, con esa experiencia, es un convencido –y por ello crítico del Gobierno actual– de que cuando tienes a personas adecuadas, buenas y profesionales, las cosas deben salir bien. Dice Williams que no hubo muertes extrajudiciales tal y como se determinó en instancias nacionales e internacionales, que considera que esa operación les cambió la vida a todos los que participaron en ella, pues “en parte fuimos responsables de la pacificación en nuestro país”.

Nueva vida

En 2006, el general Williams fue nombrado jefe del Comando Conjunto, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. En 2010, sin embargo, llegaría el año más difícil. “En febrero –de ese año– perdí a mi esposa por un derrame y en octubre a uno de mis gemelos por una negligencia médica. Se demoraron en operarlo de una simple apendicitis, pero no vamos a profundizar en ese tema”, dice, dejándome muda, para luego contarme que vivió los años siguientes con su hijo mayor y el otro de los gemelos. “Ahora los dos están casados, tengo un nieto de 7 meses y estoy con pareja”. Le cambia la expresión y continua: “He tenido la capacidad de recuperarme. Recuerdo que mi mamá me decía no se te ocurra dejar de trabajar, así que seguí enseñando, estudiando y ahora en el Congreso siento que puedo ayudar”. Antes de terminar la conversación dice: “Creo que meterme en política y hacer algo incorrecto sería echar por tierra todo lo que he hecho en mi vida. En el mundo militar, uno por eso se puede volver un paria. Los institutos no perdonan”, concluye.

Chispazos

Mesa Directiva: “ Tenemos un acuerdo inicial de seguir un orden, según los congresistas elegidos por tamaño de bancada. Primero fue AP (Maricarmen Alva) y le tocaría la presidencia a APP. Pienso que se cumplirá, aunque no hemos hablado aún del tema. Falta un mes y medio, pero claramente se discutirá en julio ”.

“ ”. Ahora hay más bancadas, ¿podrían cambiar los acuerdos?: “ Ciertamente. Aunque se habla en APP de Echaíz, Chiabra, Camones, Salhuana o el hermano de César Acuña , veremos a quién proponen. En Avanza País, probablemente tocaría alguna vicepresidencia ”.

“ ”. ¿Qué opina de la gestión de Maricarmen Alva?: “ Creo que ha sido una gestión buena. Ella ha estado en la presidencia con un Gobierno excepcionalmente diferente, con fricción desde el principio y una orientación de ideología marxista. Allí nomás venía un manejo difícil para cualquiera. Pese a eso, creo que lo ha sabido llevar ”.

“ ”. ¿Qué opina de sus declaraciones?: “ Considero que no son de carácter insidioso y que para nada suponen sedición porque eso significa una organización, con planeamiento de tomar el poder. Son expresiones que ha hecho, indicando que las FF.AA. están de lado de la democracia y que difícilmente se saldrían de ese cauce ”.

“ ”. ¿Es un tema sensible, en todo caso, y una ligereza de parte de Maricarmen Alva?: ”Habría que ver el contexto porque ella dice que los audios han sido además editados. Aunque creo que es parte de su temperamento, también veo que está siendo utilizado por parte del oficialismo. Es una lucha política donde se busca golpear a la presidencia del Congreso para golpear a todo el legislativo”.

