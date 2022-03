En una hora de conversación, la sonrisa asoma una sola vez y es cuando habla de sus nietos. El almirante (r) Jorge Montoya me espera a las 6:30 de la mañana en punto, vestido con terno frente a la computadora después de haber hecho, en un gimnasio, los ejercicios de rutina para fortalecer músculos. En nuestra entrevista virtual responde a todos los temas con firmeza y frases cortas. Habla de la moción de vacancia, de la necesidad de que Pedro Castillo se presente ante la representación nacional, de la posibilidad de seguir con Dina Boluarte en el gobierno y otros temas, como el desordenado crecimiento de Lima, la parálisis económica, la unión civil y el aborto.

Desde la cuna

“La formación de mi vida de niño y en la Escuela Naval ha sido igual. Vengo de un hogar católico, disciplinado, honesto y nada más. La vida natural que puede tener cualquier persona”, dice Jorge Montoya ante las preguntas entrometidas de este perfil. Cuenta, casi a regañadientes, que de cinco hermanos él es el mayor, que vivían en Miraflores, que sus padres fueron cariñosos pero los dirigían con la mirada, y que jugaban todos juntos en la casa o en la calle con la gente del barrio, “una vida natural donde se podía salir, cosa que no han vivido mis hijos por la situación de inseguridad”. Cuando habla de sus dos hijos y sus tres nietos, confiesa ser cariñoso y que le gusta jugar. “Son muy lindos en general”, dice escueto.

¿Ha cambiado con los nietos?

No, soy como soy.

¿Es así de serio siempre?

Con ellos no. Ellos hacen reír. En algún momento del día río también.

Ser serio lo caracteriza.

Si, así he caminado toda mi vida. En la Marina uno es serio, no para riéndose en las fotos ni en nada. Observe las fotos.

¿Usted tiene buen humor?

Si, tengo buen humor.

No me diga que cuenta chistes.

No cuento chistes, pero me río de los chistes y los disfruto.

En ambientes sociales, ¿cómo es?

Una persona normal.

¿Jaranas?

No.

¿Baila?

Tampoco. Bueno, un poco.

¿Cuántos años tiene de matrimonio?

46.

¿Es Jorge Montoya romántico?

Privado.

Marino Soy

Dentro de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya llegó al encargo máximo en 2007 como jefe del Comando Conjunto, y cuando se retiró se dedicó a la docencia y a dar conferencias en Perú y el extranjero sobre defensa y seguridad nacional. Ha sido asesor de cuatro ministros durante los gobiernos de García y Humala, y aunque reconoce que siempre hay espacio para la mejora, considera que “fueron dos periodos en los que se trató de hacer las cosas bien y por lo menos se le dio viabilidad al país”. Se refiere también a Alberto Fujimori. Montoya, quien se ha pronunciado en contra de que siga en prisión, piensa, además, que “en el juicio se dijeron mentiras asombrosas. Yo no soy un hijo de vecino, soy un militar y conozco lo que se hizo en esa época y nada de lo que lo acusaron es cierto. El presidente no tenía ni noción de lo que estaba sucediendo”.

Le pregunto entonces si cree que tampoco es responsable político. “Como político sí, pero no como lo han acusado. Yo creo que es inocente en los temas de asesinato y eso”, responde.

En el Congreso

Estos días encabeza la lucha por vacar a Pedro Castillo. Montoya, sin embargo, considera que hubo un error de estrategia por parte de la derecha: “Se empezó a hablar de vacancia desde el primer día y eso fue un mal grito. Debieron pedir renuncia o cualquier otra cosa porque, al ver que no tenían resultados positivos, se desmoralizaron”. Al igual que declaró Pedro Castillo, el almirante considera que, al haber 90% de nuevos congresistas, han estado en un proceso de aprendizaje durante estos meses. " Esta situación no se ha dado antes, tener un gobierno de corte comunista y tratar de defender la democracia desde adentro, así que hemos aprendido con rapidez los mecanismos y procedimientos”.

Asegura que es posible llegar a consensos, pero se queja de la poca claridad de algunos: “La política no es una guerra, la política es un arte. No todos pensamos igual, pero si ocultamos nuestro pensamiento, no podemos salir adelante. Para mí es más fácil hablar con los colegas de Perú Libre que con los colegas de Acción Popular. Con AP no se sabe; el resultado de la votación es un índice de lo que le digo”.

¿Cree que el presidente irá al Congreso esta vez?

Pienso que tiene que ir. Es una oportunidad para aclarar, si tiene que aclarar, o reconocer su culpabilidad. A mi modo de ver, a él le conviene venir.

¿Por qué no funcionó la primera moción de vacancia?

Fue muy apresurado.

¿Ahora no?

Lo hemos preparado con dos semanas por la situación política y las revelaciones que se han hecho. Hemos compartido la moción con todos los portavoces y hasta la prensa tiene toda la información. Ha sido público todo, nada secreto.

Sin embargo no tiene todo el respaldo, el Congreso esta partido.

La resolución de las elecciones ha sido inducida, la población no quiere el comunismo, ni 3% quiere eso.

Pero niegan ser comunistas.

Cerrón no lo ha negado y yo le creería eso a Castillo si es que pone un premier independiente y un gabinete de ancha base.

Para él es independiente su premier.

Torres no es tan independiente. Es algo raro en el espectro político, por decir algo. Sus reacciones son extrañas, ha llamado a que corran ríos de sangre por defender al presidente y ha insultado al Congreso. No es una persona que reúne las condiciones para mantener con ecuanimidad el gabinete y diligencia.

¿Pero eso es suficiente?

Ha hecho cambios como sacar al procurador que estaba investigando al presidente.

El país está polarizado...

Estamos polarizados, sí, pero eso lo hace el gobierno. Nos pone la trampa y caemos. No es una posición extrema natural pero las trabas se presentan constantemente y no siempre se conocen, pero hay expedientes atracados por semanas, meses y hay un paro de transportistas que se dio en noviembre con un acta de acuerdo que no se atendió en ningún punto, y eso genera problemas sociales que pueden saltar de otra forma. La población ya no soporta, están decepcionados. Ya nadie soporta el engaño. Se me acercan de todas las clases sociales. La gente esta desesperada porque la situación del país no se arregla y piden que lo retiráramos del gobierno.

¿Cuáles son los motivos que presentan para vacarlo?

Para sacar al presidente tenemos infinidad de cosas, no una sola. Tenemos un perfil de su gestión desde que empezó a la fecha. El nombramiento de personas con moral dudosa, el manejo oculto de los temas que aún no se aclaran, el despachar fuera de Palacio de Gobierno, el recibir gente sin conocimiento de quiénes son. Los registros los tienen porque la seguridad va antes a los sitios donde va él, pero nunca ha dado los nombres. Yo personalmente, como despacho congresal se lo he pedido y nada hasta ahora. Hay una resistencia al esclarecimiento de las cosas y a informar lo que está haciendo. O la gente que lo rodea no quiere eso o a él no le interesa. No lo sabemos con exactitud, lo sabremos cuando se presente al Congreso ha hablar.

¿Cree realmente que se va a presentar?

Yo creo que debe hacerlo. Si yo estuviera en su lugar lo haría.

Sabiendo como es Pedro Castillo, ¿cree que lo va a hacer?

En el perfil que tiene ahora no le puedo decir con seguridad, pero lo que le recomiendo es que lo haga. Esta el Congreso, la representación nacional, pidiéndoselo. Tendría que responder sobre 20 temas que se le han detallado. Nuestro objetivo con esta presentación es que el presidente se presente al Congreso y si llegamos a tener los votos de la vacancia se procederá con eso. Pero nadie sabe qué puede pasar con los políticos, ellos cambian con la situación y muchos no tienen claras sus ideas. Los que las tenemos claras hemos firmado, los demás tienen otro tipo de situaciones: alianzas con el gobierno o puestos en el gobierno o cosas de ese tipo, y eso no sirve para una política transparente y clara. Uno debería decir exactamente qué está haciendo a sus votantes. En el despacho tenemos las puertas abiertas, de manera transparente.

La política no es una guerra, la política es un arte. No todos pensamos iguales, tenemos que buscar un consenso. Pero para buscarlo tenemos que saber qué pensamos, si ocultamos nuestro pensamiento no podemos salir adelante. Para mí es más fácil hablar con los colegas de Perú Libre que con los colegas de Acción Popular. Perú Libre dice lo que quiere, Acción Popular no sé, el resultado de la votación es un índice de lo que le digo. Cuando uno habla claro no importa que seamos enemigos políticamente o ideológicamente. Nos entendemos porque sabemos qué queremos cada uno y podemos buscar consenso, pero cuando nos ocultamos en otras ideologías no podemos llegar a consensos, porque no sabemos qué piensan algunos. No tengo pleito con nadie.

¿Tampoco con Norma Yarrow?

También hablo con ella, no tengo problema. Hubo una ruptura en el partido, se comportaron de una manera no adecuada, a nuestra manera de verlo y salieron del partido. Después seguimos comportándonos como personas.

¿Tiene relación con el señor Rafael López Aliaga?

Yo soy parte del partido y conversamos con el presidente del partido, nos reunimos para ver las políticas a seguir. Tenemos una buena relación.

¿Qué piensa de los cuestionamientos y la enorme deuda que tiene con la Sunat?

Él ha aclarado los cuestionamientos y el tema de la Sunat es una deuda que está dando vueltas, son deudas acotadas. Son temas técnicos que yo no los conozco al detalle y él ya lo aclaró.

¿Lima, tiene solución?

Tiene arreglo pero si llega un alcalde entre urbanista y estadista. Tiene que reorientarse la capital hacia el sur y hacia el norte sin afectar las tierras de cultivo. Hay que programar otra forma de vida.

¿Cree que Rafael López Aliaga puede hacerlo?

Está trabajando en eso, buscando gente y alcaldes.

Su opinión sobre el matrimonio homosexual o la unión civil.

La unión civil puede funcionar, pero el matrimonio tiene otro sentido, es para la reproducción de la especie.

¿Votaría a favor de la unión civil?

Sí votaría por eso. Compartir los bienes me parece lógico.

Su opinión sobre el aborto.

No estoy de acuerdo de ninguna manera, es asesinato.

¿Ni los primeros tres meses, ni por violación?

A las víctimas el Estado debería tener la forma de apoyarlas y los salvajes que cometen los crímenes deben cumplir cadena perpetua.

¿Cómo ve el panorama de cinco años de gobierno de pedro Castillo?

Si no se logra la vacancia, lo que tiene que lograrse es un control político efectivo y que mantenga la democracia viva. Mientras tengamos Congreso se va a preservar la democracia, porque es lo único que impide que haya un tirano. Habrá una fiscalización permanente y vamos a seguir caminando con muchos obstáculos en el camino, pero caminando al fin. Porque nos vamos a preocupar de solucionar los problemas de los más necesitados, ellos no pueden esperar. Pero el Estado va a ir penetrando poco a poco de gente que pensamos no debe existir en una democracia y en el siguiente gobierno se definirá la línea a futuro. En este vamos a sobrevivir, no podremos hacer muchas cosas, salvo que cambie Castillo totalmente y diga que no es comunista y haga las cosas que hacen los que no son comunistas. Si es así podemos tener un buen gobierno.

¿Tiene confianza que puede ocurrir?

Yo pienso que una persona que es inteligente, que ha llegado donde esta él, tiene que darse cuenta que está en el camino equivocado, que está paralizada la economía, cada vez hay menos gente que invierte en el país y estamos camino a quedarnos sin fondos. Tiene que darse cuenta que se están consumiendo las reservas y destrozando los ahorros, la gente ya no tiene de dónde sacar. El gas ha subido al doble, igual que la gasolina.

¿Y cree que Keiko hubiera tenido una mejor gestión?

Hubiera, por ejemplo, aprovechado el precio de los minerales que son favorables a nosotros y no paralizar las explotaciones mineras como lo están haciendo ahora.

Es usted es un optimista.

Si, soy, y creo que vamos a transformar el país; para eso he entrado a la política.

CHISPAZOS

Vladimir Cerrón: “Es un político comunista que se ha preparado para lo que esta haciendo. Es un médico que casi no ha ejercido la profesión. Ha logrado tener la virtud de conseguir apoyo de otras personas que tenían cargos públicos, para tener dinero en su campaña”.

¿Cree que es un corrupto?

Definitivamente lo es.

¿Un delincuente?

Si es corrupto, es delincuente.

Keiko Fujimori: Es una política que ha tratado de llegar a ser presidenta varias veces. Tiene un partido formado, uno de los más grandes y continúa hasta ahora. Ha sido víctima de ataques desde que entró a la política por lo que sucedió con su padre y eso se debería estudiar: ¿Cómo se genera el odio hacia una agrupación política sin que esa agrupación tenga la culpa?

Dina Boluarte: Creo que con ella tendríamos problemas como con Castillo. No creo que haya diferencia porque es de la misma línea de Cerrón. Tampoco creo en las peleas de ellos, porque al final todos votan igual.

¿Habría que vacarla?

Depende de qué acciones tenga, pero puede ser solo un gobierno difícil sin vacancia. Lo que pasa es que acá, en el gobierno de Pedro Castillo, ha estallado todo y su situación es muy difícil tras las declaraciones de Karelim López.

La presidencia del Congreso en julio: Ahora no voy a decir, porque la vez pasada lo dije y no dio resultado.

