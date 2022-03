Con algo de pasado chotano, el tercero de seis hermanos recoletanos, llegó al Congreso con Fuerza Popular después de haber pasado por el Partido Socialista Revolucionario en los años 80 y por Solidaridad Nacional como candidato a la presidencia en 2016. De padre científico y madre artista, Nano Guerra García ha decidido en esta etapa de su vida ser parte de un proyecto político, sin el protagonismo al que estaba acostumbrado frente a las cámaras, cuando casi por una década recorrió el Perú conduciendo el programa televisivo Somos empresa: “Hay mucha gente que me dice ¿para qué entraste en política? Soy tu hincha, pero no fujimorista, te me caíste. Y otros al revés: soy fujimorista pero nunca debiste entrar en esto”. Sin embargo, la prueba más grande, tras la decisión de militar en el partido de Keiko Fujimori, fue la que le pusieron sus dos hijas: “Ellas son políticamente correctas conmigo. Son modernas y han cuestionado también al fujimorismo, pero conociéndome saben que voy a relacionarme con personas que coinciden conmigo, que tienen los mismos valores”.

Entre la ciencia y el arte

Nano Guerra García perdió a su madre cuando tenía 16 años. Su padre ha sido desde entonces su referente más fuerte, lo acompañó hasta hace dos años cuando el COVID entró a su familia. Fue científico, rector de la Cayetano Heredia, presidente de la Academia Nacional de Medicina y Ciencia y también fundador de Concytec. Cuando se contagió, en la primera ola de la pandemia, monitoreó sus síntomas hasta el final: “Se fue diciendo que no quería que lo intubaran, ni nada”. Aún no había vacunas, pero el ahora congresista asegura que fueron víctimas: “Víctimas del pésimo, terrible y demagógico manejo del que algún día tendrán que responder, por todos los muertos que hemos tenido y no vamos a olvidar”.

La unión de su padre y de su madre artista, comenta, hizo que los seis hermanos tengan un lado racional y un lado artístico. “Estamos en esas dos vertientes… aunque yo más bien era de los nerds”. La educación del colegio Recoleta, con la que coincide con Keiko Fujimori y Miki Torres, lo marcó para siempre: “Había actividades políticas para ser presidente de promoción donde se tenía que postular y para ello debatir. De hecho, fui presidente de mi promoción”.

De la izquierda a la derecha

Esa formación escolar, explica, los hacía ser muy críticos y con eso, comenta, llegó a la universidad en 1980. “Postulé con un grupo no conservador. Fui miembro de la comunidad juvenil de los Sagrados Corazones. Digamos que yo provenía de una izquierda cristiana. “Militaba en el PSR, el único partido en el que he militado antes del fujimorismo y era antibelaundista, usaba barba, aunque nunca iba con morral, ¿no?”. Aprendió, en esa época, que lo peor que puede haber es la desunión “entre aquellos que tienen el enemigo al frente” y explica que “la izquierda está llena de egos donde están los marxistas leninistas, los trotskistas, los prochinos, los proalbanos, era alucinante y, sin embargo, yo me convenzo cuando fui a la Unión Soviética a seguir un curso. De allí regresé decepcionado del modelo económico. Fue una decepción ideológica, cuando te das cuenta de que no hay democracia, que hay un partido único, que son dictaduras y que su economía es una porquería y que no había ninguna iniciativa”.

Los egos y la derecha

“Esa misma enfermedad casi mortal o crónica de la izquierda está presente en la derecha. Por eso creo que es importante señalar esfuerzos, que también Keiko está señalando, y por eso a las municipalidades y regionales hemos repetido y seguimos diciendo que tenemos que ir juntos”, dice Guerra García aceptando que en el Perú de hoy también está dividida la derecha. Habla del bloque democrático, del grupo de centroderecha, de la derecha, a secas, aclarando “yo no me escaldo con el término” y haciendo recordar su slogan al postular a la presidencia junto a José Luna Gálvez, en 2016 y con Solidaridad Nacional: “Que se vayan todos al carajo”, decía hasta que el JNE les prohibió la frase y, con ello, admite que ahora está en una etapa más tranquila que la de antes. “Tiene que ver con la madurez y con la decisión que tomé de construir un partido democrático y con ideas de economía de mercado. Creo que el Perú merece eso”, concluye.

Chispazos

¿El fujimorismo solo con un Fujimori?: “No. El fujimorismo quisiera darle al Perú tres o cuatro presidentes. Es un proyecto a largo plazo. Esa es la vocación”.

"Yo creo que siempre ha tenido esa disposición, pero es una decisión de ella. Keiko tiene mucho techo y la política es una carrera de largo aliento. Mitterrand postuló seis veces, Allende siete veces, AMLO cinco veces, etc. Keiko aún es joven".

Pero tiene mucho rechazo: "Sí y no. Yo creo que es una mujer a la que se le arrebató la presidencia dos veces".

¿Por fraude?: "Creo que en la segunda por fraude y la primera por errores de manejo de votos, que considero son atribuibles al fujimorismo. No supimos cuidar nuestros votos".

“Sí y no. Yo creo que es una mujer a la que se le arrebató la presidencia dos veces”. ¿Por fraude?: “Creo que en la segunda por fraude y la primera por errores de manejo de votos, que considero son atribuibles al fujimorismo. No supimos cuidar nuestros votos”.

Pero tuvo muchos errores cuando controlaba el parlamento con 73 congresistas: "Ella estaba presa y una persona presa esta desconectada de la realidad, a la que le mediatizan la realidad, a la que solo le dicen una parte de la realidad. Eso es algo que olvidamos".

“Mira, Keiko comenzó con 6% de intención de voto y creo que es una extraordinaria candidata. Además, date cuenta de la campaña que hizo y se quedó ‘dizque’ por 40 mil votos. Creo que uno debe acompañar al fujimorismo con otros ojos, yo he visto lo que es el partido en las calles con Keiko y eso no lo tiene ningún líder político”. Pero tuvo muchos errores cuando controlaba el parlamento con 73 congresistas: “Ella estaba presa y una persona presa esta desconectada de la realidad, a la que le mediatizan la realidad, a la que solo le dicen una parte de la realidad. Eso es algo que olvidamos”.