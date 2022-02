Día de Pleno. Después de mucho insistir, Guido Bellido, quien ha grabado mi contacto en su teléfono con el nombre de “radio prensa tóxica”, me recibe en su despacho congresal de Av. Abancay. Sin mascarilla, “porque estoy solo pues y, además, usted tiene puesta la suya”, lo que resalta sobre su escritorio, debajo de su laptop, es el periódico El Puka. Dice que se lo han traído unos amigos y que él no es Puka. “Mi nombre es Guido Bellido, ¿qué pasa?”, responde cuando le comento que es sabido que lo llaman así. En la contra portada, se lee “Libertad para Antauro Humala”. Le pregunto si está de acuerdo con eso y responde que “durante la campaña se planteó la posibilidad de indultarlo y que se debe cumplir porque, consideramos nosotros, hay un exceso de carcelería”. Es una respuesta recurrente, a pesar de que la sentencia de 19 años, por la toma de una comisaría en Andahuaylas y el homicidio de cuatro policías en 2005, se cumple en 2024.

En su despacho, Guido Bellido cuenta con una edición del periódico "El Puka". (Foto: Hugo Pérez/GEC)

Congresista, tuvo el privilegio de reunirse con el presidente, justo cuando cayó el gabinete Vásquez.

Para comenzar no es un privilegio y ha sido una reunión para ver qué pensamos y qué alcances tenemos desde la bancada de Perú Libre. Por eso se convocó al vocero y él, a su vez, nos llamó a nosotros.

¿Qué piensa de la salida de Mirtha Vásquez?

Hace rato que se tenía que ir. La PCM estaba en piloto automático. La renegociación del gas de Camisea estaba encarpetada, no se han resuelto conflictos sociales y no se ha canalizado nada correctamente… Había que sacar esa muela.

¿Estaba podrida, acaso?

(Se ríe). En realidad desde el 15 de diciembre se venía un cambio.

La conversación es interrumpida constantemente. Las votaciones, que realiza sin escuchar las exposiciones de sus compañeros. Un evento, en otro ambiente, al que asiste 15 minutos. Llamadas telefónicas con un interlocutor, al que le dice “comandante” y le pide que revise su Whatsapp.

¿Por qué piensa que debía de salir Mirtha Vásquez? ¿Ella es de izquierda moderada, pero izquierda al fin?

Para nosotros no hay tal cosa, quien dice que es moderado termina negándose a sí mismo. ¿Moderado en qué? Lo que hay que ser es coherente. Si soy de izquierda, soy de izquierda, pero Mirtha Vásquez no es de izquierda.

¿Qué es entonces?

Para mí es una reformista que se presenta como izquierda.

¿Y Pedro Francke?

Pedro Francke… ¡Aj!

Congresista, ¿ha dicho ‘aj’?

No, no he dicho. He dicho ‘uf’.

Un ‘uf’ y un ‘aj’, ¿qué significa eso?

Un ‘uf’ es decir que Pedro Francke puede ser ubicado en su partido Nuevo Perú. Más allá de eso, no tengo elementos.

¿Cómo ha encontrado al presidente con la caída del gabinete?

Lo he encontrado decidido y muy sólido. Sólido en lo que expresa, en lo que piensa y en lo que va a hacer.

¿Y qué va a hacer? No se le ha visto precisamente sólido en las últimas entrevistas.

Es que las entrevistas dependen. Hay entrevistas que tienen propósitos pues y hay entrevistas sanas, ¿no? Él es un tipo muy sencillo, se muestra como tal, pero si vas a ir a faulear, seguramente que lo vas a faulear. Hay personas a quien agredes y te responden, pero el presidente no es una persona de conflicto.

Le recuerdo que la entrevista es de perfil, pero la política nos distrae insistentemente. Cuenta entonces que su infancia fue como la de cualquier niño de los Andes. Que los días de semana iba al colegio y ayudaba a su madre en las tareas vinculadas a la agricultura. Que durante las vacaciones viajaban a una estancia donde trabajaba su padre con el ganado. Que su mamá solo sabe firmar, que dejó los estudios luego de la transición, mientras que su papá tiene 5to. de primaria. Para los cinco hijos, dos de padre y madre, la suerte fue distinta. Ellos sí pudieron estudiar. Guido Bellido, que terminó la carrera en 10 años, alternaba su trabajo de vendedor de zapatos en el mercado, con las clases en la universidad y luego con lo dirigencial y político: “Yo tenía el sueño de investigar y aportar al país en el sector de tecnologías, pero cuando la primera semana no vino el profesor, les dije a mis compañeros para organizarnos y marchar a exigir que vengan los maestros. Organicé también a los alumnos para limpiar el ambiente que era realmente una barraca, una atrocidad. Hice cosas así y llegué a ser vicepresidente de la Federación”.

¿Comunista?

No. Soy un ciudadano de izquierda socialista.

¿Machista?

No. Yo amo a las mujeres.

¿Conservador?

Tampoco, pero soy un hombre profamilia. La familia es la garantía de la supervivencia de la humanidad, de la especie humana.

¿Casado, con hijos?

Soy soltero, con responsabilidades y muy disciplinado.

¿Cuántos hijos tiene?

Eso es información reservada, no hablo de esos temas.

Para terminar, le pregunto si le sorprende haber llegado lejos en la política nacional y responde con total convicción: “Yo no soy ningún outsider. He llegado planificadamente a donde estoy, sabía que ese era el camino para aportar al país. Nuestra mirada, que es el programa de Perú Libre que no ha sido escrito por Vladimir Cerrón, eso hay que desmitificar. Es la voz de la población y no tiene propietario, se trata de la voluntad del pueblo”. Aunque acepta que cada vez, según las encuestas, el partido de gobierno tiene menos respaldo, Bellido dice que en la política es así, que no hay que desesperar, sino, más bien, tener paciencia. “No hay forma de que nos puedan detener”, concluye.

Chispazos

Verónika Mendoza: “ Pocas veces he intercambiado palabras con ella, pero de lo que la he visto desempeñarse en público, veo que no tiene una postura consolidada. Tiene algunas consignas y sobre eso trata de mostrar postura política. Pero otra cosa es tener una concepción política ”.

“ ”. Guillermo Bermejo : “ Cuando hablo de Bermejo, me circunscribo a la plaza San Martín, más allá no. Creo que tiene una esquina para filosofar. Más que eso no veo ”.

: “ ”. Pedro Castillo: “El presidente es un dirigente de base que ha venido desarrollándose. Si bien hay gente de izquierda, unos más que otros, creo que él no ha tenido mayor profundidad de formación ideológica”.

