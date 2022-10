Con ánimo sereno y alegre, el abogado madrediosense que alguna vez fue juez y vocal en su región y ahora participa por tercer periodo en el Congreso de la República comenta la crisis actual. Tiene la experiencia de un político que ha pasado de la izquierda de inicios de los 80 a una agrupación que describe como de centro-derecha y asegura que “uno puede seguir siendo de izquierda, pensando en ser solidario con los sectores menos favorecidos, pero debe adherirse a la democracia como sistema y, en el caso económico, con leyes que se cumplan y buenas regulaciones”. Si bien Eduardo Salhuana cree que las dos primeras mociones de vacancia contra Pedro Castillo no tenían fundamento constitucional, y votó en contra, hoy cree que sí corresponde un término del gobierno. “Considero que hoy se puede hablar de vacancia o suspensión para que Castillo deje la presidencia y se siga la línea constitucional”, dice.

Una infancia remota

Nació en Cusco por casualidad. El vuelo que viajaba hacia Madre de Dios, un bimotor operado por Faucett cada dos semanas, no pudo salir por las fuertes lluvias. El embarazo estaba demasiado avanzado como para que su madre pueda abordar el vuelo. El parto tuvo que ser en la Ciudad Imperial. Sin embargo, Salhuana y sus seis hermanos crecieron y cursaron la primaria y secundaria en Puerto Maldonado. “Si ahora sigue siendo un departamento remoto, antes imagínate. Yo conocí la televisión a los 8 o 10 años”, dice con cierta nostalgia. Sus padres eran maestros y dictaban en caseríos a 12 o 14 kilómetros de distancia. “Mi madre iba en bicicleta y en casa se priorizaba la educación”, cuenta recordando que les decían que no dejarían riquezas, pero sí estudios, “y eso fue más que suficiente”, asegura. El actual congresista de APP no olvida que, cuando sus padres viajaban a la capital para seguir con la formación en la Universidad de la Cantuta, se quedaban con la abuela, que “era una biblioteca de medicina natural”. A pesar de que no tenían acceso a la salud, explica que “nunca hubo problemas. Mi abuela sacaba el machete, cortaba la corteza de un árbol de castaña, hervía la planta y nos curaba. Para todo tenía una rama, una hoja. Me arrepiento de no haber registrado ese conocimiento”, confiesa. Desde el Congreso, entre 2001 y 2006, Salhuana promovió la Ley Forestal. “Hoy no vemos muchos temas importantes porque todos estamos abocados a la crisis política, mientras que se incendian los pueblos”, lamenta.

IU – Perú Posible – APP

En la universidad fue delegado de la clase, dirigente universitario, estuvo en el centro federado de derecho y terminó como vicepresidente de su promoción. Formó incluso la asociación de estudiantes de Madre de Dios en Cusco, en la Universidad San Antonio Abad: “Teníamos muchas causas para apoyar a los compañeros de Puerto, Iberia, etc.”. Poco a poco fue acercándose a Izquierda Unida. Amigo de Henry Pease, Gloria Helfer, pero también de gente de Patria Roja o Javier Diez Canseco, en 1990 terminó por ser elegido diputado “disuelto el 5 de abril del 92″, dice riendo. Luego IU se diluyó y “comenzó el fraccionamiento. El eterno problema de la izquierda”. Para Salhuana, la izquierda debe encontrar un camino pensando en lo contemporáneo “para equilibrar las cosas con un sector conservador que también ha cometido muchos errores”, dice convencido. Lo volvieron a invitar al Congreso en 2001 y fue parte de la bancada de Perú Posible, luego vocero y finalmente titular de Justicia de Toledo. “En el tiempo de Alejandro, no hay ministros involucrados, porque sabía escoger a sus colaboradores y consultaba. En temas de Amazonía o justicia, preguntaba y escuchaba. La única vez que no hizo caso fue cuando quiso poner a Fernando Olivera de canciller. Me enteré luego de que todos le dijimos que era un error político, pero igual lo puso”, cuenta riendo. Tras los problemas de Odebrecht, se acercó a APP y considera que “la imagen pública de César Acuña no se condice con la que uno tiene en el trato personal. Este ‘librito’ del periodista Acosta ha generado sombras, pero yo tengo una mirada acuciosa como abogado y cada caso no pasa de conjeturas”, concluye.

Chispazos

Quienes defienden a Castillo dicen que son solo dichos...: “ En el caso del ingeniero (Acuña), las denuncias fueron archivadas. Ahora es más complicado porque hay colaboradores eficaces, delación premiada, testigos protegidos. Además, Castillo es el presidente y debe ser transparente ”.

“ ”. ¿Cree que debe haber un mea culpa desde APP?: “ Yo creo que APP se ha conducido correctamente. No hemos tenido ministros ni funcionarios. Jamás hemos coordinado con el presidente, las reuniones han sido abiertas con recomendaciones que no han sido tomadas en cuenta. Hemos sido prudentes, responsables, sin generar más crisis. Pero esa posición se acabó porque ahora vemos claramente que es un gobierno que hace daño al país ”.

“ ”. ¿Cree que Castillo sí está involucrado en hechos delictivos?: “ Creo que el entorno del presidente está involucrado en hechos delictivos y pienso que, lamentablemente, él también. Merece una investigación” .

“ . ¿Merece una denuncia constitucional?: “ Sí, yo creo que lo que ha hecho la fiscal de la Nación es correcto. No creo que el art. 117 pueda ser una suerte de barrera de protección a la impunidad. Si hay una situación de flagrancia o de evidencias, la Constitución no está grabada en piedra y creo que los hechos deben ser evaluados ”.

“ ”. ¿Considera también una salida a esta crisis por el Art. 114?: “ Yo creo que la salida por el art. 114 es la más viable y por votos la que se puede alcanzar. Porque ya sabemos que los 87 para la vacancia son complicados ”.

“ ”. ¿Cree que se podría renovar un gobierno en estas condiciones?: “El problema es que no hay reformas políticas. Ni la bicameralidad se ha podido aceptar. No se ha reformado la vacancia ni la disolución del Congreso. Seguimos con la cuestión de confianza innecesariamente. Nada se ha corregido”.