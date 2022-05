“Victoria a través de mí” es el espectáculo que protagoniza, en la peña La Oficina de Barranco, Francisca Ebelin Ortiz González. La temporada, a pedido del público, se ha ampliado por cuatro jueves más y allí la bailarina, cantante de música peruana, actriz, directora de teatro, gestora cultural, coach de vida y, según la embajada de Estados Unidos, una mujer líder que busca el cambio (¡así se presenta en el show!) hace un recorrido por la vida de Victoria Santa Cruz. ¡Negra!, le gritan a la gran compositora a los 5 años y Ebelin, a partir de allí, cuenta cantando cómo, casi 100 años después, el tema sigue vigente.

Afro o no tan afro

Recuerda la primera vez que vio a su padre. “Iba con mi madre cuando se acercó caminando hacia nosotras un hombre alto y guapo. Luego los tres fuimos a comer un helado. ¿Será por eso que me gustan tanto los helados?”, se pregunta sorprendida para luego reconocer que fue una tarde feliz. Había crecido, sin embargo, lejos de él, “de hecho, no tengo una sola foto de nosotros dos”, cuenta tras lamentar su muerte, hace poco más de 10 años. Su infancia la vivió con los Gonzáles. Su tío y su abuelo fueron sus figuras paternas, mientras que su madre Gloria, activista de siempre y actual regidora de Lima, era y sigue siendo, su estandarte. Un día, después de comparar el color de su brazo con el de sus amigas del colegio, llegó a su casa diciendo que no era negra. Ciertamente tenía la piel más clara en su familia, pero la respuesta de doña Gloria fue contundente: si yo soy negra, tus tíos son negros y tus abuelos son negros, ¿qué haces viviendo en esta casa de negros? La negritud, dice Ebelin, quien se considera la auténtica peruana “porque salvo de selvática, tengo todo”, no es únicamente una cuestión de piel. Es un tema de sangre, de costumbres, de usos y de sentimientos. El hecho de ser criada por una familia afroperuana refuerza eso.

Talento innato

Solo tenía 6 años cuando grabó una serie para el Pacto Andino y a los 9 años ya cantaba música criolla, en Hola Yola. Fue parte del programa televisivo hasta que cumplió 16, pero nunca fue Burbujita. Confiesa que su madre no la quería exponer. “Eran muchas horas y en ese lugar había niñas que no querían ser mis amigas por negra. Lo acepté sin dolor”, dice a la vez que recuerda divertida cómo doña Gloria le bajaba los humos a cada rato. “Salir en televisión no te hace especial”, le decía con firmeza y por eso Ebelin, con algo más de 40 años en las tablas, asegura que ser artista es un oficio común y corriente.

Dueña de un talento innato, acepta también que en todas las actuaciones del colegio tenía un papel protagónico, que siempre era convocada, que fue artística desde el primer día, al igual que activista, “acá tenemos miedo a decir las cosas, pero yo desde chica he sido muy frontal”, asegura.

Casi Política

En 2011, Alejandro Toledo la invitó para acompañarlo en su lista congresal. Le dijo que tendría el número 1 y, sin embargo, unas horas más tarde, le dieron el 14 poniendo en su lugar a la excongresista Cecilia Tait. Hicieron un cambio de ficha. Hoy acepta que se trató de una ficha de color. En ese momento, sin ofenderse, siguió adelante con una campaña modesta que la llevó a los lugares más precarios de Lima aunque no alcanzara una curul.

“Por ejemplo, recorrí chancherías en la capital y, después de ver tanto abandono, nada me cuesta entender que Pedro Castillo pueda ser elegido presidente”. Asume que hizo campaña por él “porque soy antifujimorista” y, aunque “sabía que Pedro no era el salvador, agradezco que esté allí porque la prensa está al pespunte. Si fuera otro (de derecha), no estaría siendo tan fiscalizado”.

Cuando le pregunto qué piensa del presidente a la fecha, Ebelin responde: “No sé si sea astuto, ya no estoy tan segura. Tengo muchas dudas al respecto de él. Lo que sí creo que es que no llega a los 5 años, que es informal y corrupto también”.

Chispazos

Vladimir Cerrón : “ En la campaña de 2016, me pidió una reunión. Quedamos en San Antonio –no a propuesta mía– y me dijo que quería ser presidente del país. Me pareció alguien que vivía en otra época, con un pensamiento que no se puede aplicar en la actualidad. El pensar en un comunismo como el que se vive en Nicaragua o Cuba ya no va. No puedo precisar qué me dijo, pero como sensación supe que no quería eso. Es un tipo que no tiene carisma ”.

“ ”. Verónika Mendoza: “ Como política, me da pena. Claramente si llegaba a la segunda vuelta, la habría apoyado, pero creo que ya no va a tener opción. Aliarte y avalar (a este gobierno) hace que también te caiga la mierda. Pudo no estar; sin embargo, transó sin pelear sus propias banderas de lucha, como la paridad ”.

“ ”. La izquierda peruana: “ Creo que la presencia de Castillo ha hecho que toda la izquierda se vaya por un tubo. No ha sido beneficioso para nada, aunque se vienen las regionales y no sabemos qué sorpresas pueden traer. Allí podremos hacer un análisis más completo ya que desde Lima tenemos una visión limitada ”.

“ ”. La DBA: “Me parece que lo de brutos está claro con esto de insistir en el fraude. No se puede haber estudiado tanto e invertido tanto para insistir en algo que al final solo supone el debilitamiento de las instituciones. No creen en los resultados, en los veedores, en las instituciones, en nada, y eso hace mucho daño”.

