Enfurecido, acelerado, molesto y frustrado. Carlos Álvarez está harto de la inseguridad, pero también de otros problemas que aquejan al Perú sin que nadie proponga una solución. Nuestro encuentro, a las 11 de la noche al terminar de grabar su programa, se centra, al inicio, en la amenaza que recibió esta semana en la puerta de su casa donde dejaron una bala 9 mm. Confiesa que no le sorprendió tanto, pues encabeza una cruzada contra la delincuencia desde hace más de un año y no es primera vez que lo amenazan de muerte. En esa lucha, logró entregarle a Pedro Castillo planillones firmados, además de 20 propuestas de la ciudadanía, para que cumpla sus promesas de campaña: “Me dejó a penas darle a conocer 5 puntos. Hubo mucha desidia y no le importé”, explica. Al final de esta entrevista acepta que si el Perú lo necesita, no descarta ser nuestro Zelenski: “Para apoyar a mi país siempre tendrán a Carlos Álvarez en primera línea. Quiero que el Perú sea grande y próspero”, dice sin dudar.

HONOR Y HUMOR

Cuenta Álvarez que de chico cuando su papá “roncaba”, él le quitaba el habla. “Puedo tener virtudes y defectos, que cada uno juzgue, pero soy una persona que no soporta la injusticia”, dice. No temía en molestarse con quién abusaba de su poder, así haya sido su padre. Tampoco dudaba a la hora de enfrentar en el colegio a profesores y, ni siquiera, a las autoridades en la Marina, donde sirvió por un año, antes de comenzar a hacer humor de manera profesional. Simultáneamente, imitaba los gestos de las personas. Primero a sus tíos, “aunque como era un chico educado, ellos nunca se enteraron”, ríe. Más adelante a los profesores. Y después a los oficiales y suboficiales: “Cuando imité al sargento Cabrera, que cortaba las palabras cuando daba órdenes, me escuchó y me sacó al frente diciendo: ‘aquí tenemos un gracioso, un chistoso que quiere ser artista faltando el respeto a la autoridad’. ¡Y es exacto lo que hago! Así que cuando me dio una patada, que en realidad fue suave, lo tomé como la patada de la suerte”, recuerda agradecido. Saliendo de la Marina, Carlos Álvarez llevó su talento a Trampolín a la Fama, a Risas y Salsa, a Las mil y una, al Especial del Humor y a tantos programas más.

OBRA

Son 40 años de vida artística y del 9 al 11 de junio los va a celebrar junto a Cecilia Bracamonte y su show “El Candidato” (¡qué coincidencia!), en el Centro de Convenciones Bianca, en Barranco. Pero, el comediante, y un equipo muy comprometido, ha trabajado —ya por 36 años—, de manera silenciosa, en obras sociales. Por ejemplo, en la segunda ola del COVID-19, implementó por su cuenta postas médicas. Ha llegado a colegios, como uno en Mórrope, a llevar servicios higiénicos para que los niños no hagan sus necesidades en un balde, atrás de una cortina de plástico, en una esquina del salón. Así de crudo. Y ha estado en la guerra del Cenepa, con su elenco, para dar ánimo a los soldados que salían por unas horas de la zona del conflicto. Últimamente, Álvarez ha estado presente en la Villa Panamericana, cuando no había vacunas durante la pandemia y era importante mantener el buen espíritu. Si bien asegura que todo eso le da una gran satisfacción, confiesa que, “a veces uno pierde el humor. No solo se trata de esta cruzada en contra de la delincuencia. Tenemos que hacer un movimiento ciudadano, una presión tan grande, que hagamos que los alcaldes y gobernadores se pongan a trabajar en lugar de ponerse a robar”, dice con total indignación.

POLÍTICA

Es una entrevista seria y hasta rabiosa. Un repaso por lo que se debe hacer y no se hace. Por la historia frustrante que nos persigue por décadas, por quienes hoy nos representan. “Yo he visto a políticos extraordinarios como Luis Alberto Sánchez y ahora, cuando veo este Congreso ¡qué barbaridad!, parece un penal. El único que se salva es el relator, para mí. Y la única curul que merece mi respeto es la de Miguel Grau, que está allí, felizmente vacía”, dice casi sin respirar. Le pregunto varias veces si quisiera ser presidente. Finalmente responde: “Si algún día se presentara algo así, porque eso será un tema del destino o del futuro, no rehuiría porque lo mío es vocación de servicio”, concluye.

CHISPAZOS

Describe la política peruana hoy.

Bueno, un asco. Es nauseabundo. Son hipócritas, tienen doble rasero, doble moral, que prometen y no cumplen, que le roban a la gente. Son descarados. Hay tanta gente que tiene necesidades y estos usan el poder para llenarse los bolsillos de plata con actos de corrupción.

Vladimir Cerrón.

Creo que se quedó con una ideología comunista ya caduca. Vive en una izquierda rupestre, pintada en las cavernas. Ahora, él es muy picón porque cuando yo publiqué una foto de su personaje me llegaron insultos y amenazas de muerte también, solo por la foto. Y cuando fui a Junín me pusieron cortapisas. Muy intolerante.

Pedro Castillo.

Perdió la gran oportunidad de ser un gran presidente. Representaba la esperanza de grandes mayorías, como la perdió Kuczynski y Keiko cuando llegaron a Palacio y al Congreso, hicieron un desastre. Igual fue la izquierda peruana. Ha sido muy decepcionante. Si bien es cierto que hubo actos obstruccionistas, él debió estar del lado del pueblo.

Dina Boluarte.

Bueno, se la encontró. De trabajar en Reniec a manejar un país. Pues… creo que tiene unas ideas que ha ido moderando. Pero una cosa es con guitarra y otra con cajón. Ahora, hay tantos errores por ejemplo de delincuencia, que para mí es un desastre y falta decisión política y ella siendo la primera presidenta de la historia del Perú tiene la oportunidad de hacerlo, sin pensar en izquierda o derecha.

Rafael López Aliaga

Yo respeto su vida personal, pero hay muchas ideas con las que no puedo estar de acuerdo. Yo creo en el aborto terapéutico, el aborto eugenésico y tengo mis reservas en el aborto por violación. Y me parece que en el tema de los peajes, Porky nos ha hecho una chanchada, que espero se resuelva ya porque las promesas de campaña hay que cumplirlas, sino se irá al saco de los políticos que mienten y seguimos en lo mismo.