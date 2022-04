Es metódico y pausado y, tal vez por eso, ha preferido hasta ahora no levantar la voz en el Congreso de la República. Sin embargo, el parlamentario Alfredo Azurín está acostumbrado a la fama y las cámaras ya que por muchos años participó en la serie de NatGeo Alerta Aeropuerto-Lima desde el terminal aéreo Jorge Chávez. El entonces suboficial de la Policía dirigía las intervenciones antidrogas junto a su equipo, siempre con la bandera de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Hoy, desde la bancada de Somos Perú, confiesa, con bastante cuidado, estar en desacuerdo con algunas “presiones” por parte de la presidencia de su partido, por ejemplo, para votar en bloque en contra de la vacancia cuando él considera que hay inexactitudes e incoherencias en el gobierno de Pedro Castillo. “Al final planteé mi posición y se respetó. Para mí es fácil decir no, cuando algo es incorrecto”, sostiene.

La vida y sus golpes

Cuenta Azurín que una injusticia marcó su vida: “Aproximadamente a los 12 años sufrí una parálisis. No comía, porque no podía ni siquiera moverme. Estuve en el Hospital del Niño internado durante casi seis meses como consecuencia de un abuso (por parte) de un profesor”. Dice que fue tan tremenda la golpiza, que solo recuerda el inicio, cuando sus compañeros, incitados por el maestro, le pegaban con cinco correas. Su madre logró que detengan al profesor, aunque eso no evitó que su hijo estuviera internado un largo tiempo: “Un día llegué a levantarme y caminé… comprendí así que una persona siempre tiene que hacer ejercicio, tener actividad y estar bien”. Cuenta el ahora congresista que, cuando es testigo de una injusticia, reacciona como si reviviera ese momento. “Increpo a las personas, hago un escándalo y hasta he logrado que se haga causa común”, dice reconociendo que no lo puede evitar.

De la Parada a Abancay

A pesar de esa terrible historia, Azurín recuerda una alegre y bonita infancia junto a sus hermanos, su padre constructor y su madre vendedora. Cuenta que, cuando llegaron a la capital, su madre trabajaba vendiendo pescado frito en una carretilla, a veces en Lince, otras veces en La Parada, muchas veces con los niños en brazos. Así, ambos padres lograron educar a sus cinco hijos. Dos de ellos policías, en respuesta, según Azurín, a que crecieron en un barrio donde muchos chicos se hicieron delincuentes, “quizá porque no tenían una madre preocupada como la nuestra”, dice casi pensando en voz alta. La historia de superación continúa con el paso del ahora congresista por la televisión internacional y luego una efectiva campaña, a pedido del ahora asesor ad honorem Daniel Salavarry, que lo llevó rápidamente al Congreso.

La lucha por el poder

Alfredo Azurín se confiesa mejor persona desde que conoció a su esposa, quien lo introdujo al cristianismo y con quien lleva 13 años. “Creo que ellas son el añadido perfecto para que nosotros hagamos lo correcto”, dice mientras cuenta que sus esfuerzos hoy en día apuntan, en las semanas de representación y en los proyectos de ley que está elaborando, a “la mejora de la Policía”. Niega tener altercados con su bancada, pero Azurín no descarta retirarse del partido, si algo incómodo en el futuro ocurriera. “Si veo algo insostenible, me voy a retirar sí o sí”, dice mientras confiesa no conocer las razones por las que la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, pedía el voto –en bloque– en contra de vacar a Pedro Castillo, el representante de un gobierno al que describe como fanático, de una ideología que hace daño, con mucha improvisación y con un plan trazado, que ha sido anunciado abiertamente. “Quieren apoderarse del poder, de la Policía, de las Fuerzas Armadas… es una ideología que está en contra del sistema, tiene un odio al sistema y de la manera que se plantea no es correcto”, concluye.

Chispazos

Patricia Li: “ Dentro de todo, trato de ser objetivo. Lo que está a mi alcance trato de corregirlo, pero ella ya era una persona que estaba determinada cuando llegué al partido ”.

”. Daniel Salaverry: “ Le estoy agradecido porque me buscó para ser congresista, pero creo que cada uno tiene que responder por lo que hace. Yo voy a dedicarme, como le dije, a trabajar. Nada más a trabajar ”.

”. Vladimir Cerrón : “ Está queriendo crear un caos en el Perú ”.

: “ ”. Sobre la corrupción: “ Esto no es un problema netamente de la Policía ni del Poder Judicial, sino de todos, porque la delincuencia no va a desaparecer de la noche a la mañana ”.

”. Guillermo Bermejo: “ Es una persona que miente mucho, tiene un odio y un complejo tremendo contra los supuestos ricos. Toda la vida van a existir ricos y pobres y no puede hacer que haya un hoyo entre ellos ”.

”. El Gobierno: “ Yo solo puedo decir que ya le ganamos (al terrorismo) una vez, y podemos ganarle otra vez ”.

”. Su meta: “Ayudar a la ciudadanía, es todo lo que quiero hacer”.

VIDEO RECOMENDADO

En declaraciones para Perú21TV, la abogada penalista, Romy Chang, aseguró que la contratación de Flor Gómez Olano, concuñada del presidente Pedro Castillo, en el MTC, podría tratarse del delito de negociación incompatible.